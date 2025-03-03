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影／南市「大小作家來聊書」碰撞思維、靈感 師生分享魅力與樂趣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局為推動閱讀教育，推出「大小作家來聊書計畫」，師生分享成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局為推動閱讀教育，推出「大小作家來聊書計畫」，師生分享成果。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局為推動閱讀教育，推出「大小作家來聊書計畫」，1年來已舉辦40場精彩的閱讀交流，超過上千名學生參加，今年活動規模再升級。師生今天分享，在作家引領下，沉浸書海中，碰撞思維及迸發靈感，感受閱讀的魅力與樂趣。

西門實小邀請兒童文學作家林哲璋與學生交流，活動前先辦「愛閱說書」、「導讀團」等活動，讓學生深入理解書籍的內容。校長呂翠鈴說，當孩子能夠對一本書提出自己的看法，甚至與作家討論不同的觀點，這樣的閱讀才真正發揮價值。

西門學生也分享，活動中高年級會教低年級，也讓自己有成就感，從中也提升自己的寫作能力，在寫作文時多了靈感；另透過閱讀也提升了自己的邏輯能力，特別是寫數學時，很快能了解含意，而之前參加「布可星球」的閱讀比賽，拿到全市第3名。

佳里國小不只是聆聽作家分享，還讓孩子學習如何從生活中發掘故事。校長王聖欽表示，活動邀請到作家阿德蝸，透過班級共讀、閱讀挑戰等方式，讓孩子在閱讀中發現寫作的樂趣。

崇明國小透過角色扮演，讓學生演繹「真假荷蘭公主」的故事場景，把書中的角色活現眼前。校長楊宗頴表示，學校邀請作家王文華以風趣幽默的方式，與學生探討創作靈感與寫作技巧，孩子們在歡笑與討論中，學會如何發問、轉化知識，進一步培養創作能力。

崇明老師說，活動前先會把書搬出來，讓學生閱讀，然後讓學生針對人事時地物提出疑問與看法，進而在活動中和作家有良好的互動，學生進而把自己喜歡的書及其中的角色，用角色扮演的方式呈現出來，讓人感受到孩子是認真在學。

台南市教育局為推動閱讀教育，推出「大小作家來聊書計畫」，西門實小邀請兒童文學作家林哲璋與學生交流。圖／西門實小提供
台南市教育局為推動閱讀教育，推出「大小作家來聊書計畫」，西門實小邀請兒童文學作家林哲璋與學生交流。圖／西門實小提供

教育局 荷蘭 魅力

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