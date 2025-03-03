機器人對戰！北一女、建中7校組隊 赴美挑戰全球高中生

匯聚全球高中生共計一萬多隊伍的FRC機器人國際競賽，將於今年3月在美國舉辦，台北市7所學校參賽，教育局也挹注278萬經費，在設備、培訓訓練等花功伕。參賽學生代表們也運用時下熱門AI大數據等，開發出App系統，他們體悟，FRC宗旨在於互助，不管敵我都在最好的狀態下勝利。

FRC機器人國際競賽今年以「海洋探索」為主題，透過模擬海洋挑面臨的生態、廢棄物等，使機器人利用投、取技術作為分數，而環境打造珊瑚礁結構、模擬駁船收集網、吊籠等進行比賽。

台北市副市長林奕華出席授旗、打氣。她說，今年由建國中學、北一女中、成功高中、麗山高中、南港高工、大安高工、復興實驗中學，七組學校組成「Taipei Alliance」將於3月前往美國各地參加區域賽，市府今年挹注278萬元經費，作為添購設備、賽事報名費、模擬賽事支援。

北一女中隊長楊甜恩說，今年賽事不同以往是機器人的高度如何抬升，需要更多的細節做調整。她分享，不少國內外團隊會將點子放在社群上，面對龐大的資訊量，該怎麼擷取自身所需，將機器人的意外降到最低、動作流暢運動，這是一大挑戰。

目前高二生的楊甜恩，去年曾和學姊們打入休士頓的決賽，她感動，FRC的宗旨在於互助、影響力，「賽場上如果對手的機器人壞掉，我們也會幫忙修復，因為也希望對手也是在最好狀態下比賽。」

建國中學更透過2年多時間，研發出分析對手落點的App，建國中學機研隊長章宸瑋介紹，由於賽場上要知道每個機器人狀況，到最後賽事階段也要互相配合組成聯隊，因此這項App能夠分析出機器得分需要多少時間、記錄每個動作，輸出成雷達圖，「App還衝到App store前幾名。」