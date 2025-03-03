台中家長質疑統戰入校園 教育局：教師無特定立場

中央社／ 台中2日電

有台中家長今天發現校園出現「統戰」資訊，質疑以敘利亞內戰做標題鼓勵學生發表畏戰、厭戰等訴求，綠營議員陳俞融要求市府提出改善方案；市府教育局表示，教師應無特定立場。

有台中家長在臉書貼文指出，今天帶小孩到某國小內運動時，發現「台中媽媽」已把「統戰」帶進校園，以敘利亞內戰做標題，鼓勵學生發表「畏戰」、「厭戰」與「投降就是最好的選擇」、「投降是知識份子的理性共識」作為「（假）和平」訴求，令人深感憂慮。

台中市教育局對此表示，依教育基本法第6條規定，教育應本中立原則，教師應在合理範圍內帶領學生討論適合的政治議題與重要時事，學習尊重社會多元觀點。

教育局經向校方了解，這項課程是以敘利亞內戰為教學主軸，由老師帶領透過小組討論、探究實作、啟發式提問等，幫助學生更全面理解和思考議題，教師應無特定立場，盼各界勿揣測及渲染。

民進黨台中市議員陳俞融質疑，這種明顯帶有統戰性質的文章為何明目張膽地在台中校園散布，她要求市府立即啟動全面性查察，特別針對國中、國小校園嚴格防範，絕不讓統戰資訊進入校園，對孩童進行認知作戰，並對已發現的事實進行處分，教育局必須提出具體改善方案。

陳俞融強調，台灣國家主權不容矮化，更不容許台中成為紅色統戰的溫床。要求市府必須拿出魄力，嚴格執法，確保台中市的教育不被統戰干擾，確保國家安全與尊嚴不受侵害。

教育局 校園 統戰

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