快訊

范斯、澤倫斯基爆口角不歡而散！川普國安顧問再嗆：他像前女友愛翻舊帳

方大同因病離世！中醫營養師曝除操勞過度 恐與1飲食有關連

104歲人瑞被撞飛…家人忍痛拔管 看護推輪椅遭撞擊「騰空畫面曝光」

「天災救援」比高下 基隆生活科技競賽選出全國賽隊伍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府舉辦科技教育創意實作競賽，信義國中參賽學生獲頒優等獎。圖／基市府提供
基隆市政府舉辦科技教育創意實作競賽，信義國中參賽學生獲頒優等獎。圖／基市府提供

基隆市政府舉辦科技教育創意實作競賽，參賽學生透過實際操作，展現在科技應用與創新設計的學習成果。教育處今天表示，榮獲特優及優等獎的隊伍，將代表基隆市參加全國決賽。

教育處說，今年科技教育創意實作競賽聚焦生活科技，以「天災救援」為主題，希望學生能夠應用在校學習的創意思考、機構與結構、電與控制的知識能力，設計與製作一座橋梁與運輸裝置，實現完成排除巨石與運送物資的情境任務。

今年競賽添加補給品、落石的運輸與清除，橋梁製作仍是比賽重點，以膠合方式穩固木條，完成千斤頂載重測試。由於競賽時間緊迫，需要顧慮的重點也多，為競賽添增許多緊張感及挑戰性。

得到特優獎的中山高中國中部學生說，準備競賽真的很辛苦，花了半年的時間反覆修正製作及操作橋樑結構，寒假和假日也要密集車子練習製作與操作，過程中在老師們的指導下，學習到更多的科技知識，外加訓練自己時間管理與抗壓的能力。作品獲得特優肯定後，希望能在全國賽拿到好成績。

教育處長徐嬿立說，生活科技競賽今年邁入第7屆，很高興看到選手每年都能在這個舞台上突破自我，創作令人驚艷的作品。今年競賽以「天災救援」為主題，推廣防災教育與科技應用，另有防災教育SCRATCH徵件競賽、緊急救護包紮競賽、防災教育教材徵選競賽，提升各個層面對於防災的重視。

徐嬿立也感謝安樂高中、百福國中及銘傳國中3間自造教育及科技中心，以及各各國中推動科技教育，同時感謝家長們對孩子學習的支持，讓學生能夠在良好的環境中發展科技素養與創新能力。

基隆市政府舉辦科技教育創意實作競賽，中山高中國中部A組獲頒特優獎。圖／基市府提供
基隆市政府舉辦科技教育創意實作競賽，中山高中國中部A組獲頒特優獎。圖／基市府提供
基隆市政府舉辦科技教育創意實作競賽，獲頒特優、優等獎隊伍將代表基隆市參與全國決賽。圖／基市府提供
基隆市政府舉辦科技教育創意實作競賽，獲頒特優、優等獎隊伍將代表基隆市參與全國決賽。圖／基市府提供
基隆市政府舉辦科技教育創意實作競賽，八斗高中國中部參賽學生獲頒優等獎。圖／基市府提供
基隆市政府舉辦科技教育創意實作競賽，八斗高中國中部參賽學生獲頒優等獎。圖／基市府提供

基隆

延伸閱讀

基隆安樂區公寓6樓深夜冒濃煙 屋主、兒子驚逃無大礙

基隆仁愛市場「人氣名店假日不敢開」 冷氣舊挨批悶熱

基隆機車騎人行道騎樓今開罰 白天開單21張、騎士被攔錯愕

基隆達7區室內兒童樂園目標 集7章送鷹站長紀念保溫瓶

相關新聞

「天災救援」比高下 基隆生活科技競賽選出全國賽隊伍

基隆市政府舉辦科技教育創意實作競賽，參賽學生透過實際操作，展現在科技應用與創新設計的學習成果。教育處今天表示，榮獲特優及...

校園新鮮事／屏東三地門地磨兒國小 學童出排灣繪本

屏東縣三地門鄉地磨兒國小今年再發表「再見漁生」、「嫵黎繁繞quljivangraw」2本創作繪本，學童從收集資料、訪談耆...

新北市國中小藝才班招生開跑 3月17日起報名估錄取1172名

不少家長會讓小朋友報名才藝班，新北市教育局表示，新北市114學年度國中及國小藝術才能班，包含音樂、美術、舞蹈等，3月17...

北市校際交流補助挨批不足 申請學校「看得到吃不到」？

北市推動國小校際交流多年，讓學生參訪外縣市不同背景的學校，議員發現教育局編列預算不足，申請學校得要自籌一半以上的活動經費...

天文奇觀「七星連珠」228登場 蘭潭國小啟發孩子探索宇宙奧秘

今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，黃昏就能觀測水星、金星、火星、木星、土星、天王星和海王星夜空排成一條珠鏈...

新北瑞芳公所前進小學辦防災演練 強化校園防災觀念

瑞芳區公所為加強各級校園災害防救觀念，以免災害發生時不知所措，因此每年皆會與學校合作辦理校園防災宣導，今(27)日瑞芳區公所特別與瑞濱國小合作，辦理校園災害避難收容演練活動，過程十分順利，小朋友們都覺得收穫頗豐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。