「天災救援」比高下 基隆生活科技競賽選出全國賽隊伍
基隆市政府舉辦科技教育創意實作競賽，參賽學生透過實際操作，展現在科技應用與創新設計的學習成果。教育處今天表示，榮獲特優及優等獎的隊伍，將代表基隆市參加全國決賽。
教育處說，今年科技教育創意實作競賽聚焦生活科技，以「天災救援」為主題，希望學生能夠應用在校學習的創意思考、機構與結構、電與控制的知識能力，設計與製作一座橋梁與運輸裝置，實現完成排除巨石與運送物資的情境任務。
今年競賽添加補給品、落石的運輸與清除，橋梁製作仍是比賽重點，以膠合方式穩固木條，完成千斤頂載重測試。由於競賽時間緊迫，需要顧慮的重點也多，為競賽添增許多緊張感及挑戰性。
得到特優獎的中山高中國中部學生說，準備競賽真的很辛苦，花了半年的時間反覆修正製作及操作橋樑結構，寒假和假日也要密集車子練習製作與操作，過程中在老師們的指導下，學習到更多的科技知識，外加訓練自己時間管理與抗壓的能力。作品獲得特優肯定後，希望能在全國賽拿到好成績。
教育處長徐嬿立說，生活科技競賽今年邁入第7屆，很高興看到選手每年都能在這個舞台上突破自我，創作令人驚艷的作品。今年競賽以「天災救援」為主題，推廣防災教育與科技應用，另有防災教育SCRATCH徵件競賽、緊急救護包紮競賽、防災教育教材徵選競賽，提升各個層面對於防災的重視。
徐嬿立也感謝安樂高中、百福國中及銘傳國中3間自造教育及科技中心，以及各各國中推動科技教育，同時感謝家長們對孩子學習的支持，讓學生能夠在良好的環境中發展科技素養與創新能力。
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