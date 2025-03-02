114年國中會考5月17日、18日登場 新北考區3月6日起報名

114年國中教育會考5月17日、18日登場，新北考區自3月6日至8日受理現場報名，教育局提醒考生，務必在規定報名時間內完成報名。此外，欲選擇「非冷氣試場」的考生，應於報名時填寫申請表，一旦提出申請後不得再變更試場。

教育局表示，所有國中應屆畢業生都應參加國中教育會考，免繳報名費，由就讀學校代為辦理集體報名；非應屆國中畢業生則需繳交報名費500元，中低收入戶子女需繳交200元，低收入戶子女或其直系血親尊親屬支領失業給付者免繳報名費。

由於非應屆國中畢業生是採個別報名，考生於3月3日上午9時，至3月5日下午5時須自行上網填報(https://cap.rcpet.edu.tw)，並攜帶簡章規定所需證件，於3月6日至8日至清水高中辦理報名。

另外，身心障礙學生、其他因重大傷病嚴重影響應試者及懷孕者，如欲申請應考服務，於3月6日至8日檢附相關合法有效證明文件，向清水高中提出申請，經審查通過後，才得提供應考服務。

另外，目前114年會考全面開放使用冷氣，欲選擇非冷氣試場考生，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」，且提出申請後不得再變更試場。

集體報名的國中應屆畢業生，准考證將在4月11日後由就讀國中轉發；個別報名考生，准考證由清水高中寄發。考生應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤，集體報名學生應於4月14日與4月15日向就讀國中提出更正申請，個別報名考生應於4月14日與4月15日向清水高中提出更正申請。

有關114年國中教育會考相關詳細資訊，可至114年國中教育會考全國試務會網站(https://cap.rcpet.edu.tw)與新北考區114年國中教育會考試務會查詢(https://www.cssh.ntpc.edu.tw/p/403-1000-130-1.php)。詳細報名事宜，可洽清水高中電話2270-7801轉221-225)。