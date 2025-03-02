聽新聞
0:00 / 0:00

114年國中會考5月17日、18日登場 新北考區3月6日起報名

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
114年國中會考5月17、18日登場。資料圖／新北教育局提供
114年國中會考5月17、18日登場。資料圖／新北教育局提供

114年國中教育會考5月17日、18日登場，新北考區自3月6日至8日受理現場報名，教育局提醒考生，務必在規定報名時間內完成報名。此外，欲選擇「非冷氣試場」的考生，應於報名時填寫申請表，一旦提出申請後不得再變更試場。

教育局表示，所有國中應屆畢業生都應參加國中教育會考，免繳報名費，由就讀學校代為辦理集體報名；非應屆國中畢業生則需繳交報名費500元，中低收入戶子女需繳交200元，低收入戶子女或其直系血親尊親屬支領失業給付者免繳報名費。

由於非應屆國中畢業生是採個別報名，考生於3月3日上午9時，至3月5日下午5時須自行上網填報(https://cap.rcpet.edu.tw)，並攜帶簡章規定所需證件，於3月6日至8日至清水高中辦理報名。

另外，身心障礙學生、其他因重大傷病嚴重影響應試者及懷孕者，如欲申請應考服務，於3月6日至8日檢附相關合法有效證明文件，向清水高中提出申請，經審查通過後，才得提供應考服務。

另外，目前114年會考全面開放使用冷氣，欲選擇非冷氣試場考生，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」，且提出申請後不得再變更試場。

集體報名的國中應屆畢業生，准考證將在4月11日後由就讀國中轉發；個別報名考生，准考證由清水高中寄發。考生應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤，集體報名學生應於4月14日與4月15日向就讀國中提出更正申請，個別報名考生應於4月14日與4月15日向清水高中提出更正申請。

有關114年國中教育會考相關詳細資訊，可至114年國中教育會考全國試務會網站(https://cap.rcpet.edu.tw)與新北考區114年國中教育會考試務會查詢(https://www.cssh.ntpc.edu.tw/p/403-1000-130-1.php)。詳細報名事宜，可洽清水高中電話2270-7801轉221-225)。

114學測

延伸閱讀

新北拆除執照創新高加速推動都更 公會：正視地下監測、鄰損

新北7貓咪慘死 棄養飼主否認虐殺遭移送建請聲押

罕病童延長修業年限遭拒 高市教育局：已取得共識

影／新北7貓遭虐棄屍抓到疑涉案小黃司機 今依違反動保法送辦

相關新聞

「天災救援」比高下 基隆生活科技競賽選出全國賽隊伍

基隆市政府舉辦科技教育創意實作競賽，參賽學生透過實際操作，展現在科技應用與創新設計的學習成果。教育處今天表示，榮獲特優及...

國中會考開始報名 非應屆生個別報名逾期不受理

114年國中教育會考於3月6至8日辦理報名，4月11日寄發准考證，5月17、18日考試。教育部及全國試務會提醒所有考生，...

114年國中會考5月17日、18日登場 新北考區3月6日起報名

114年國中教育會考5月17日、18日登場，新北考區自3月6日至8日受理現場報名，教育局提醒考生，務必在規定報名時間內完...

校園新鮮事／屏東三地門地磨兒國小 學童出排灣繪本

屏東縣三地門鄉地磨兒國小今年再發表「再見漁生」、「嫵黎繁繞quljivangraw」2本創作繪本，學童從收集資料、訪談耆...

新北市國中小藝才班招生開跑 3月17日起報名估錄取1172名

不少家長會讓小朋友報名才藝班，新北市教育局表示，新北市114學年度國中及國小藝術才能班，包含音樂、美術、舞蹈等，3月17...

北市校際交流補助挨批不足 申請學校「看得到吃不到」？

北市推動國小校際交流多年，讓學生參訪外縣市不同背景的學校，議員發現教育局編列預算不足，申請學校得要自籌一半以上的活動經費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。