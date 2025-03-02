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國中會考6至8日報名 非應屆畢業生採個別報名

中央社／ 台北2日電

114年國中教育會考將於5月17、18日舉行，3月6至8日辦理報名，國中應屆畢業生都應參加考試且免繳報名費，非應屆畢業生採個別報名，會考全面使用冷氣試場。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿表示，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，無論入學管道是否使用國中教育會考成績，所有國中應屆畢業生都應參加考試，由就讀學校代為辦理集體報名，且一律免繳報名費。

114年國中教育會考於3月6至8日辦理報名，4月11日寄發准考證，5月17、18日考試；非國中應屆畢業生採個別報名，須先自行上網填寫個別報名資料、列印個別報名表，並親至考區試務會繳交報名資料，逾期不受理。

非國中應屆畢業生參加會考，須繳報名費新台幣500元，低收入戶子女或直系血親尊親屬支領失業給付者，由國教署全額補助，免繳報名費；中低收入戶子女，由國教署補助60%，考生僅須繳報名費200元。

教育部提醒，個別報名考生須於3月3日上午9時至5日下午5時前上網報名（https://cap.rcpet.edu.tw），並於3月6至8日攜帶學歷證件正本、身分證或健保卡正本、網路列印的個別報名表、報名費用、貼足35元郵票的一般中式12K標準信封2個，親至考區試務會報名（每天上午9時至中午12時、下午1時30分至5時）。

114年國中教育會考全面使用冷氣試場，試場內溫度以設定於攝氏26度至28度為原則，考生若因個別需求選擇於「非冷氣試場」應試，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」提出申請，且申請後不得再變更試場。

低收入戶 冷氣 國中教育會考

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