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校園新鮮事／屏東三地門地磨兒國小 學童出排灣繪本
屏東縣三地門鄉地磨兒國小今年再發表「再見漁生」、「嫵黎繁繞quljivangraw」2本創作繪本，學童從收集資料、訪談耆老到將神話與現代知識轉化成繪本的過程，學習與環境共處之道，並認識祖先對土地與生命的情感。
「再見漁生」、「嫵黎繁繞」由六年級學生撰寫、繪製，融合部落傳承與現代視角，呈現原住民文化。「再見漁生」描繪祖孫在學習傳統捕魚技藝過程，體悟到環境保育與文化傳承重要性，亦傳遞敬畏自然、珍惜資源的核心價值；「嫵黎繁繞」由德文分校六年級學童與畢業生創作，內容源自德文部落傳說，呈現土地對族人生命滋養與親情的深刻連結。
參與創作學童形容，繪本宛若時光之門帶他們回到過去，了解排灣族獵人如何在溪流中生存；也像尋寶遊戲、連結過去與未來橋梁，讓人看見排灣族的生活智慧。
學生張程負責人物角色製作，訪談過程中學到漁獵文化，也試過跟爸爸一起去捕魚。林懷樂說，繪製繪本時學會團隊合作溝通，即便遇到困難，也跟自己喊話要堅持下去。德文分校學生陳祖恩指創作過程能跟文化連結，把珍貴的文化故事傳遞更多人。
地磨兒國小校長陳惠美說，地磨兒是原住民繪本創作基地學校，至今出版4本繪本，學校希望年年都能出版，帶學童在創作過程中沈浸書海、廣泛涉獵。
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