聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／屏東三地門地磨兒國小 學童出排灣繪本

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣三地門鄉地磨兒國小老師帶領學童創作繪本，校長陳惠美（中）與六年級學童，展現今年度繪本創作「再見漁生」、「嫵黎繁繞quljivangraw」。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉地磨兒國小老師帶領學童創作繪本，校長陳惠美（中）與六年級學童，展現今年度繪本創作「再見漁生」、「嫵黎繁繞quljivangraw」。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉地磨兒國小今年再發表「再見漁生」、「嫵黎繁繞quljivangraw」2本創作繪本，學童從收集資料、訪談耆老到將神話與現代知識轉化成繪本的過程，學習與環境共處之道，並認識祖先對土地與生命的情感。

「再見漁生」、「嫵黎繁繞」由六年級學生撰寫、繪製，融合部落傳承與現代視角，呈現原住民文化。「再見漁生」描繪祖孫在學習傳統捕魚技藝過程，體悟到環境保育與文化傳承重要性，亦傳遞敬畏自然、珍惜資源的核心價值；「嫵黎繁繞」由德文分校六年級學童與畢業生創作，內容源自德文部落傳說，呈現土地對族人生命滋養與親情的深刻連結。

參與創作學童形容，繪本宛若時光之門帶他們回到過去，了解排灣族獵人如何在溪流中生存；也像尋寶遊戲、連結過去與未來橋梁，讓人看見排灣族的生活智慧。

學生張程負責人物角色製作，訪談過程中學到漁獵文化，也試過跟爸爸一起去捕魚。林懷樂說，繪製繪本時學會團隊合作溝通，即便遇到困難，也跟自己喊話要堅持下去。德文分校學生陳祖恩指創作過程能跟文化連結，把珍貴的文化故事傳遞更多人。

地磨兒國小校長陳惠美說，地磨兒是原住民繪本創作基地學校，至今出版4本繪本，學校希望年年都能出版，帶學童在創作過程中沈浸書海、廣泛涉獵。

原住民 排灣族

延伸閱讀

2/21世界母語日國資圖推出「原創之星100」書展 數位繪本拓展台灣學生閱讀視野

「海島尋獅」繪本展登場 探索金門、台江厭勝物文化

雲林素人繪本創作超感人 今年3本新作各展專業特色

雲林社區繪本新書發表 走讀感受在地生命力

相關新聞

校園新鮮事／屏東三地門地磨兒國小 學童出排灣繪本

屏東縣三地門鄉地磨兒國小今年再發表「再見漁生」、「嫵黎繁繞quljivangraw」2本創作繪本，學童從收集資料、訪談耆...

新北市國中小藝才班招生開跑 3月17日起報名估錄取1172名

不少家長會讓小朋友報名才藝班，新北市教育局表示，新北市114學年度國中及國小藝術才能班，包含音樂、美術、舞蹈等，3月17...

北市校際交流補助挨批不足 申請學校「看得到吃不到」？

北市推動國小校際交流多年，讓學生參訪外縣市不同背景的學校，議員發現教育局編列預算不足，申請學校得要自籌一半以上的活動經費...

天文奇觀「七星連珠」228登場 蘭潭國小啟發孩子探索宇宙奧秘

今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，黃昏就能觀測水星、金星、火星、木星、土星、天王星和海王星夜空排成一條珠鏈...

新北瑞芳公所前進小學辦防災演練 強化校園防災觀念

瑞芳區公所為加強各級校園災害防救觀念，以免災害發生時不知所措，因此每年皆會與學校合作辦理校園防災宣導，今(27)日瑞芳區公所特別與瑞濱國小合作，辦理校園災害避難收容演練活動，過程十分順利，小朋友們都覺得收穫頗豐。

影／台南連3年擲飛機全國冠軍 師生說撇步

台南市西港國中、珠山國中參加科工館舉辦的全國手擲機飛行競賽，分獲特優第1、2名，今天獲表揚。南市已連續3年獲得冠軍，這一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。