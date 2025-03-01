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高雄市國民中學數學競賽 236名好手齊聚一堂

中央社／ 高雄1日電

高雄市教育局今天在英明國中舉辦「國民中學數學競賽」，共有59所國中、236名數學好手組隊同場較勁，透過合作解題賽與個人賽模式一較高下。

「高雄市國民中學數學競賽」今年邁入17年，活動年年吸引數理優秀學生組隊報名參加，今年共有59所國中組隊報名，賽事考驗團隊合作思考，以及發掘學生數學領域潛能，提升數學解決能力。

高雄市教育局新聞稿表示，競賽分為合作解題賽與個人賽，合作解題賽題型為計算證明4至5題，4名選手要在1小時內合作思考，考驗團隊成員默契、解題技巧、解題的完整性及結果的準確性。

個人賽題型為填充12題與計算證明3題，每名參賽者要在2小時內完成解題，考驗學生運用數學思考問題、分析問題和解決問題的能力。

教育局表示，競賽除擇優選出個人獎、合作解題獎、團體獎等獎項外，特別設立個人潛力獎，鼓勵第一次參加學校或近3年未曾獲獎學校，依據個人賽筆試的解題技巧、解題完整性、結果準確性，擇選具有數學研究潛質者，予以鼓勵。

國立高雄師範大學教授廖本煌說，國中數學競賽自97學年度至今，教育局和高師大策略聯盟，持續提供不同的創意教學推廣計畫，期盼透過各屆不同題型設計的競賽機制，培養日常生活應用與學習其他領域所需的數學知能。

教育局主秘歐素雯表示，配合12年國民基本教育課程綱要政策發展，教育局持續深化推展國中數學教育，藉由數學競賽激發學生思考力、創造力，及探索數學的信心與正向態度，以提高學生對數學思維與問題研究的興趣。

團隊 教育局 高雄市

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