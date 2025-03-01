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新北市國中小藝才班招生開跑 3月17日起報名估錄取1172名

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市114學年度國中及國小藝術才能班，3月17日起開放術科測驗報名。圖／新北市教育局提供
新北市114學年度國中及國小藝術才能班，3月17日起開放術科測驗報名。圖／新北市教育局提供

不少家長會讓小朋友報名才藝班，新北市教育局表示，新北市114學年度國中及國小藝術才能班，包含音樂、美術、舞蹈等，3月17日起開放術科測驗報名，本次招生預計錄取1172名新生及插班生。

教育局表示，今年共有26所國中小藝才班學校參與招生，並採取兩階段方式進行，確保選拔過程公平透明。第一階段為書面審查，針對曾在藝術競賽表現優異的學生，可依簡章規定提交申請，並於3月3日前將相關資料送至各承辦學校，經審查後即可獲得錄取資格。

第二階段則開放一般考生報名，凡戶籍或學籍設於新北市的國小二年級至國中八年級學生（含僑生）皆可參加，報名時間為3月17日至3月21日下午5時，本次術科測驗全面採取「線上報名」與「一次分發」機制，家長與考生無須親自到現場繳交資料，透過系統即可完成報名、志願填選分發及查詢結果，大幅減少繁瑣程序，讓報名流程更加順暢。

國中藝術才能班術科測驗將於4月26日舉行，美術班考場設於三重高中，測驗項目為「素描」、「創意表現」及「水彩」；音樂班考場為重慶國中，測驗「主修」、「副修」、「樂理常識」、「聽寫」及「視唱」；舞蹈班則在新埔國中舉行，測驗「舞蹈基本能力（芭蕾、現代舞、中華民族舞）」、「即興與節奏」。

國小藝術才能班術科測驗則訂於5月3日，美術班考場設於新埔國小，測驗內容包括「線畫」、「彩畫」及「立體造型」；音樂班則於厚德國小依樂器組別進行「樂器演奏能力」測驗；舞蹈班於中山國小考試，測驗「舞蹈基本能力」、「即興創作」及「節奏感」。考生須依簡章規定準時應試，並詳閱考試須知，以確保符合測驗要求。招生簡章已公告於教育局網站、新北市國中小藝才班招生報名系統及各校網站。

教育局 音樂

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