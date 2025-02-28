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高中生與國教署長有約 報名3月15日截止

中央社／ 台北28日電

教育部舉辦「第7屆高級中等學校學生代表與署長有約」，與學生面對面討論青年重大議題，作為政策制定依據，本屆報名到3月15日截止，預計各區錄取90人。

「與署長有約活動」是為鼓勵青少年參與社會活動和決策過程，並讓學生的聲音被聽見和重視。活動於民國107年開始推動，目前已邁入第7屆。

教育部今天發布新聞稿指出，這項活動分成4區討論會、3區正式會議等2階段，各區預計錄取90人，報名到3月15日為止。全國高中職學生包含無學籍的非學校型態實驗教育學生，都可報名參與。

教育部國民級學前教育署長彭富源表示，學生是教育政策的主體，透過「署長有約」，不僅能夠培養表達與溝通能力，更能在多元觀點交流中，學習民主討論的精神，進而影響政策方向。

彭富源期盼透過這場對話，培養更多關心社會、積極參與公共事務的年輕世代，共同打造更友善、多元的教育環境。相關資訊可參考「學生事務務資訊網」。

教育部 溝通

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