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北市校際交流補助挨批不足 申請學校「看得到吃不到」？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市內湖區南湖國小的校際交流會選擇原住民特色、實驗學校，加上該校有體育班，也會與友校交流體育活動，此為2022年參訪金門縣金沙鎮何浦國小。圖／南湖國小校長汪明芳提供
北市內湖區南湖國小的校際交流會選擇原住民特色、實驗學校，加上該校有體育班，也會與友校交流體育活動，此為2022年參訪金門縣金沙鎮何浦國小。圖／南湖國小校長汪明芳提供

北市推動國小校際交流多年，讓學生參訪外縣市不同背景的學校，議員發現教育局編列預算不足，申請學校得要自籌一半以上的活動經費，補助形同看得到吃不到。教育局說，增編明年預算並邀集學校討論審核標準。

北市2000年起訂有公私立國民小學校際交流互訪活動實施要點，現已改為徵件計畫，教育局補助經費依參訪地點而不同，例如台中8.4萬元、花蓮10.5萬元、金門12.6萬元，不足經費則由申請學校自籌、參加學生以受益者付費。

2023年至2025年共有76校、87校、87校申請該計畫，議員鍾佩玲發現這3年全市申請國小的活動總經費分別是1192萬元、1388萬元、1209萬元，但教育局編列年度預算卻始終停留在480萬元，質疑教育局漠視該計畫，知道各校經費需求卻仍不願編列更多預算補助，導致供需失衡。

鍾佩玲說，物價逐年調漲，活動經費必定有所提高，教育局應增編經費。另外，幾乎所有申請學校只能拿到上限額度的一半、甚至更少，對校方而言，補助形同看得到吃不到，要求教育局重新檢視經費補助額度的審核標準。

教育局回應，預算是前一年編列，2021年至2023年受新冠疫情影響，因此2022年至2024年未調整預算額度，近年申請學校皆全數獲補助，教育局也已參酌去年與今年申請情形，增編明年預算，後續將邀集學校共同討論審核標準。

教育局說，補助額度非單一要素決定，會視當年度預算、申辦校數，以及學校申辦計畫的設計、內容、辦理天數、路程遠近、師生參加人數和清寒補助學生參加比例等衡量，經費彈性核給。今年整體核定補助額度預估從去年30%提升為40%。

內湖區南湖國小校長汪明芳說，校際交流會選擇原住民特色、實驗學校，加上南湖有體育班，也會與友校交流體育活動，近年曾到訪花蓮、高雄、屏東小琉球，今年預計參訪金門縣金沙國小，讓學生有不一樣的體驗。不同於畢旅，參與對象為五年級學生，並以參訪學校當地一部遊覽車可容納人數為安排，自由參加，有時還需徵選或抽籤。

汪明芳表示，通常規畫3天2夜，經公開招標、旅行社報價，若到東部費用約5、6千元，離島再高一些，為鼓勵低收入戶學生參與、行政人員也能帶隊顧及學生安全，僅有低收入戶學生與隨隊行政人員才有旅宿費補助，目前教育局補助額度是足夠支應，其他參與學生都是自費。

北市南湖國小2022年參訪金門縣金沙鎮何浦國小，與何浦學生一起上體育課，透過田徑與足球等互動校際交流。圖／南湖國小校長汪明芳提供
北市南湖國小2022年參訪金門縣金沙鎮何浦國小，與何浦學生一起上體育課，透過田徑與足球等互動校際交流。圖／南湖國小校長汪明芳提供
北市南湖國小去年9月至高雄市陽明國小校際交流，兩校學生以籃球會友。圖／南湖國小校長汪明芳提供
北市南湖國小去年9月至高雄市陽明國小校際交流，兩校學生以籃球會友。圖／南湖國小校長汪明芳提供
北市南湖國小2024年9月至高雄市參訪同樣是都會區學校的陽明國小。圖／南湖國小校長汪明芳提供
北市南湖國小2024年9月至高雄市參訪同樣是都會區學校的陽明國小。圖／南湖國小校長汪明芳提供
北市南湖國小2023年參訪屏東小琉球白沙國小，體驗該校特色課程獨木舟操舟與浮潛。圖／南湖國小校長汪明芳提供
北市南湖國小2023年參訪屏東小琉球白沙國小，體驗該校特色課程獨木舟操舟與浮潛。圖／南湖國小校長汪明芳提供

教育局 鍾佩玲 額度

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