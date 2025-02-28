影／13歲國中生疑「遭霸凌餵毒」去世輿論炸鍋 黃偉哲：徹查到底

台南市一名13歲國中生在家中猝逝，家屬質疑其在校期間遭受霸凌，甚至指控被人強迫餵食毒品，引起社會震撼，台南市長黃偉哲上午出席228和平追思紀念會後對此事表達不捨，全案已進入檢警偵辦，但要求教育局徹底調查，因輿論炸鍋，市府也緊急通知下午在民治市政中心開記者會公開說明。

黃偉哲表示，對於該名國中生發生的事件令人不捨，已要求教育局徹底調查，釐清真相，確保校園安全。目前案件已進入司法程序，行政調查方面也會嚴謹進行，對社會負責。若事件涉及校園毒品問題，黃偉哲說，政府對於反毒的立場始終一致，校園內絕不容許毒品存在。毒品進入校園已屬刑事犯罪，必須徹底清查。

黃偉哲提到，但現行法律不允許隨意檢測毒品或取樣，因此需仰賴教師與家長關注學生行為，及早發現異常情況。國小、國中及高中階段的學生最容易受同儕影響，因此透過同學間的觀察與協助，可有效防範毒品入侵校園。「我們相信，無論是家長、學生或社會大眾，都應共同努力，守護校園安全，杜絕毒品危害。」

該名家長透過臉書（Facebook）指出，她的兒子在2月24日早上8點27分過世了。死亡原因目前不明，但醫生有抽血檢驗，驗出體內有毒藥物中毒反應。因為死亡不明，正在走司法程序解剖驗屍，並提到有學生出面指證，兒子在學校長期被同學霸凌，還有被帶到廁所強迫餵毒(咖啡包)。控訴「現在這社會真的太恐怖了，還餵毒，希望大家也多多注意小孩在學校的狀況。」

家長在文中附上孩子的診斷書，表示醫師診斷有痙攣、未明示原因導致心跳休止，還被診斷疑似有腦膜炎或毒藥物中毒，在24日凌晨3點55分送到急診搶救後，仍不幸於同日上午8點27分死亡。醫師抽血驗出體內有毒藥物中毒反應；另有其他學生指證，指兒子在校長期被同學霸凌，更被帶到廁所強迫餵毒（咖啡包）。

因事件令人震驚網友炸鍋，校方緊急聲明，該學生自2月20日起請假在家，並於24日因身體不適送醫後不幸離世。對此不幸事件深表遺憾與傷痛，也會盡力協助家屬釐清真相，校方已主動完成校安與社政通報，並依規受理家長申請疑似霸凌案件與啟動調查，並呼籲外界在真相未明前勿加揣測。

台南市教育局則強調，若調查屬實，將嚴懲不貸。該案家屬已向警方報案，並進入司法程序，除了會給予該校師生適當的關懷協助，也要求校方全力配合調查，如查獲確有霸凌事實絕不寬宥。據查目前該校該校沒有學生涉毒的春暉輔導個案，將配合檢警盡速查明真相，毋枉毋縱。因此事件引發社會廣泛關注，警方已報請檢察官偵辦，將擇期司法解剖以釐清死因。

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