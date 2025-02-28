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天文奇觀「七星連珠」228登場 蘭潭國小啟發孩子探索宇宙奧秘

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，嘉市蘭潭國小設計天文課程，「七星連珠」前帶孩子在校園星象廳認識星空。圖／嘉市府提供
今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，嘉市蘭潭國小設計天文課程，「七星連珠」前帶孩子在校園星象廳認識星空。圖／嘉市府提供

今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，黃昏就能觀測水星、金星、火星、木星、土星、天王星和海王星夜空排成一條珠鏈天文奇觀。嘉市蘭潭國小設計天文課程，「七星連珠」前帶孩子在校園星象廳認識星空，讓學生結合課程觀測，讓星空成為知識，烙印學生腦海。

蘭潭國小校長邱榮輝被學生稱為「天文校長」，兼任嘉市天文協會理事長，邱榮輝說，「七星連珠」是指土星、水星、海王星、金星、天王星、木星和火星等7顆行星，行星大致排列黃道附近，視覺上出現近似排列成一條直線天文現象，七星連珠天文奇景，下一次2040年才會再度出現，難得一見。

蘭潭國小將天文訂為校訂課程，特別在七星連珠前規畫課程，帶領學生認識「七星連珠」形成原因，讓學生學習使用觀星軟體，建立孩子們對星球認知。緊接著帶孩子們走進校內360度穹頂星象廳，透過數位模擬提前預見七星連珠情景。

學生說，課程經驗有如超越時空太空旅行，看到遙遠的行星以數位的方式，近距離的呈現在眼前，感到驚奇、興奮；另有學生上完課分享，今天天氣晴朗，將和家人一起「望向星空」，一起將這難得一見的景色留在記憶中。

蘭潭國小學生低年級起學習辨認星座、吟唱認星歌訣，中年級生學習觀星軟體的操作、應用，高年級則成為推廣天文的教育種子，在固定時間參與嘉樂電台的節目錄製，將星空的奧秘以孩子的視角介紹給更多人。

市府鼓勵各校結合校園文史、地理，或從自然環境出發，發展學校特色課程，蘭潭國小深耕天文教育基地，2020環食觀日活動，全台超過30萬人來嘉觀測，顯示天文魅力，蘭潭國小以「蘭天耀星際．潭文創寰宇」天文跨域課程，榮獲教育部教學卓越獎銀質獎。

今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，嘉市蘭潭國小設計天文課程，「七星連珠」前帶孩子在校園星象廳認識星空。圖／嘉市府提供
今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，嘉市蘭潭國小設計天文課程，「七星連珠」前帶孩子在校園星象廳認識星空。圖／嘉市府提供
今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，嘉市蘭潭國小設計天文課程，「七星連珠」前帶孩子在校園星象廳認識星空。圖／嘉市府提供
今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，嘉市蘭潭國小設計天文課程，「七星連珠」前帶孩子在校園星象廳認識星空。圖／嘉市府提供
今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，嘉市蘭潭國小設計天文課程，「七星連珠」前帶孩子在校園星象廳認識星空。圖／嘉市府提供
今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，嘉市蘭潭國小設計天文課程，「七星連珠」前帶孩子在校園星象廳認識星空。圖／嘉市府提供
今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，嘉市蘭潭國小設計天文課程，「七星連珠」前帶孩子在校園星象廳認識星空。圖／嘉市府提供
今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，嘉市蘭潭國小設計天文課程，「七星連珠」前帶孩子在校園星象廳認識星空。圖／嘉市府提供
今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，嘉市蘭潭國小設計天文課程，「七星連珠」前帶孩子在校園星象廳認識星空。圖／嘉市府提供
今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，嘉市蘭潭國小設計天文課程，「七星連珠」前帶孩子在校園星象廳認識星空。圖／嘉市府提供
今天228紀念日，適逢罕見「七星連珠」天文現象，嘉市蘭潭國小設計天文課程，「七星連珠」前帶孩子在校園星象廳認識星空。圖／嘉市府提供
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