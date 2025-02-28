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13歲國中生猝死！家屬控遭霸凌餵毒 校方聲明被網友洗版批推責

13歲國中生猝死家屬控遭霸凌餵毒 校方聲明遭網友洗版

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市政府教育局指出，目前本案已由轄區警方報請檢察官指揮偵辦，全案已進入司法調查中，將擇日進行司法解剖，也請民眾勿再臆測發文，以免造成困擾與傷害。記者袁志豪／翻攝
台南市政府教育局指出，目前本案已由轄區警方報請檢察官指揮偵辦，全案已進入司法調查中，將擇日進行司法解剖，也請民眾勿再臆測發文，以免造成困擾與傷害。記者袁志豪／翻攝

台南市一名13歲國中生24日凌晨突在家中發生痙攣、抽搐等症狀，送醫搶救約4小時仍不治，家屬昨在網路社群發文控訴，兒子疑似在校被霸凌餵毒；校方對此在臉書發表聲明，但此文一出，大批網友不認同，紛紛湧入學校臉書留言洗版，「光看第一點就覺得你在推卸責任」。

該名國中生母親昨在臉書發文指稱，兒子24日上午離世，死亡原因目前不明，但醫師抽血檢驗，驗出體內有毒藥物中毒反應，正在進行司法程序解剖驗屍；文章內容也提及，有學生出面指證，孩子在校長期被同學霸凌，甚至帶到廁所強迫餵毒咖啡。

校方昨在臉書發文回應：

1.學生因故自2月20日起請假在家，直至2月24日接獲家屬通知學生於家中因身體不適送醫後不幸離世。我們對此深感哀痛，並向該生家屬致上最深切的慰問。

2.已主動完成校安與社政通報，並依規受理家長申請疑似霸凌案件與啟動調查。

3.家長另已向警察局報案，本案已進入司法程序，學校也會全力配合檢調之調查，在真相尚未釐清前，請外界不要穿鑿附會，增加不必要的困擾與傷害，也期待司法早日釐清調查結果。

4.學校已請輔諮中心入班進行團體輔導，並請導師及家長持續關注學生們的情緒反應，後續也將持續給予家屬輔導關懷及協助。

「真相我是不知道了。但是校長在台灣教育下的國語寫文章的能力真的讓人跌眼鏡，囉囉嗦嗦寫五點就有三點是在推責任？」網友無法認同校方聲明，紛紛湧入學校臉書留言洗版，目前已逾500多筆留言。

有人說，「光看第一點就覺得你（指校方）在推卸責任了」、「真相我是不知道了，還有人說，「學校脫不了責任！家長們請持續關注這件事，不然下一個被霸凌的就會是你的孩子」、「還有被餵藥是怎麼回事啊，都不用解釋嗎」、「一個來不及長大的生命，只是這樣幾句話輕描淡寫的帶過」、「想請問小孩為什麼請假？因為霸凌事件校方老師沒有處理好？導致小孩不敢去學校或是身體有異樣、不舒服請假在家嗎？」

「如果沒有網路力量真的很好奇學校是不是不當回事」、「光是第一點就很明顯要切割了，而第五點對貴校師生造成極大恐懼及不公平，那對受害者公平嗎？這種危機處理能力和意識不敢相信是出自一校之長」、「貴校說學生在2月20日起就在家請假直到2月24日在醫院離世，請問學校是想撇清嗎？跟學校無關是嗎」、「怎麼都沒提到霸凌和毒品事情？避重就輕嗎？誰敢把孩子送你們學校讀，讀書讀到命都沒了。只知道維護自己學校名聲，不配當教育人員」。

台南市政府教育局指出，目前本案已由轄區警方報請檢察官指揮偵辦，全案已進入司法調查中，將擇日進行司法解剖，也請民眾勿再臆測發文，以免造成困擾與傷害，另相關當事學生部分，已加強約制家屬禁止私刑正義，以保護無辜學生。

教育局也說，台南校園內重視反毒教育，也沒有學生涉毒的春暉輔導個案，希望檢警能盡速查明真相，毋枉毋縱，也讓校園早日恢復平靜。

台南 司法 霸凌

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