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台南13歲國中生猝死！家屬控遭長期霸凌還餵毒 校方回應了

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台南13歲國中生猝死！家屬控遭霸凌餵毒 校方回應了

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南一名13歲國中生猝死，家屬控訴，兒子死因不明，且體內疑有毒藥物中毒反應，疑似在校被霸凌餵毒。示意圖／ingimage
台南一名13歲國中生猝死，家屬控訴，兒子死因不明，且體內疑有毒藥物中毒反應，疑似在校被霸凌餵毒。示意圖／ingimage

台南一名13歲國中生24日凌晨因突在家中發生痙攣、抽搐等症狀，家人趕緊送醫急救，但搶救約4小時仍不治；家屬今在網路社群發文控訴指，兒子死因不明，且體內疑有毒藥物中毒反應，疑似在校被霸凌餵毒。該文章引發大批網友熱議，目前相關單位已著手調查釐清。

該名國中生母親今在臉書發文指稱，兒子24日上午離世，死亡原因目前不明，但醫師抽血檢驗，驗出體內有毒藥物中毒反應，目前正在進行司法程序解剖驗屍；文章內容也提及，有學生出面指證，孩子在校長期被同學霸凌，甚至帶到廁所強迫餵毒咖啡。

國中生的母親強調，發這篇文章的用意，「是想讓大家知道，現在這社會真的太恐怖了，還餵毒，希望大家也多多注意小孩在學校的狀況」。然而，該篇文章一出，不僅引發大批網友熱議，更轉發到社群平台許多社團，不少網友也留言說「現在的小孩到底怎麼了」、「無法容忍校園霸凌」。

對此，校方也回應，學生因故從本月20日起就請假在家，直至24日接獲家屬通知，學生因身體不適送醫後不幸離世，對此深感哀痛，也向家屬致上最深切的慰問；校方已主動完成校安與社政通報，並依規受理家長申請疑似霸凌案件與啟動調查。

校方強調，該案家屬已向警方報案，並進入司法程序，校方會全力配合調查，也希望在真相尚未釐清前，請外界不要穿鑿附會，增加不必要的困擾與傷害，也期待司法早日釐清調查結果。外界各種揣測與傳言，已對本校師生造成極大恐懼及不公平，衷心期盼勿再隨意轉傳或散播。

校方表示，目前已請輔諮中心入班進行團體輔導，同時請導師及家長持續關注學生們的情緒反應，後續將持續給予家屬輔導關懷及協助。

據悉，13歲男學生就讀住家附近國中，24日凌晨3點多在家中出現痙攣症狀，家屬發現趕緊送往柳營奇美醫院急救，但搶救4個多小時仍無效。檢警隔天相驗時，未發現明顯外傷，預計下周進行解剖釐清確切死因，南市教育局、社會局獲悉後，也派員前往關懷與調查。

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