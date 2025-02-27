新北瑞芳公所前進小學辦防災演練 強化校園防災觀念
瑞芳區公所為加強各級校園災害防救觀念，以免災害發生時不知所措，因此每年皆會與學校合作辦理校園防災宣導，今(27)日瑞芳區公所特別與瑞濱國小合作，辦理校園災害避難收容演練活動，過程十分順利，小朋友們都覺得收穫頗豐。
瑞濱國小雖然學生數量不多，由高年級學生共33人參與演練。瑞芳區公所除利用活動機會進行災害防救相關知識與觀念，過程中並實地帶領學生們真實演練收容過程，經由實際演練的方式讓所有小朋友模擬災害發生時的緊急避難方式，以及如何尋找就近的避難場所。活動中並穿插教育部防災影片介紹及有獎問答活動，更增加學生們參與活動的興趣。
瑞芳區區長楊勝閔表示，瑞芳位於濱海地區且多山區，面對天然災害的發生，絕對要從平常就做好準備，不能等到災害發生時才著手應對，因此平日做好災害應對的各項準備工作十分重要，而進行實地演練的方式就是最好的一種準備。
瑞濱國小校長李瑩映則表示，校方平時也都會針對學生進行各種災害預防的宣導，今天能與區公所合作，進行模擬的實際演練，則更能加深同學們對災害發生時各項得以沉著應對方法的印象，非常感謝區公所。
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