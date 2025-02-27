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影／台南連3年擲飛機全國冠軍 師生說撇步
台南市西港國中、珠山國中參加科工館舉辦的全國手擲機飛行競賽，分獲特優第1、2名，今天獲表揚。南市已連續3年獲得冠軍，這一比賽不僅是技術的比拼，更是團隊合作的挑戰，也展現科學實力。
教育局今天表揚獲獎師生，他們也分享比賽經驗。西港國中學生蔡博全說，從對手擲機一無所知，到能夠獨立製作，甚至思考如何讓飛行更穩定，從中深刻體會科學與實作的樂趣。這次比賽最具挑戰的是如何應對風向變化，透過不斷調整飛行角度與拋擲手法，才能讓飛機達到最佳狀態。
中山國中學生吳冠佑、鄭潔音分享，比賽不僅是技術的比拼，更是團隊合作的挑戰。他們發現，除了學習飛行器製作，如何正確投擲飛機是門學問，手勢、力度、角度甚至當時的風向、風速都會影響飛行表現。由於常遇到問題，因此，與隊友建立了更緊密的合作關係，也是比賽中最珍貴的收穫。
中山國中指導教師黃莉珺說，學校已連續多年指導學生參與這項競賽，透過實作訓練與經驗傳承，讓每屆學生都能累積更精進的技術。準備期間常看到學生自發性利用課餘討論製作細節，展現高度學習熱忱，看到學生在全國賽獲獎，自己也深感榮耀。
西港國中指導老師黃新富說明，手擲機的製作並非簡單的拼裝，而是必須運用飛行科學原理，設計出最佳飛行結構。如何讓機體穩定飛行、延長滯空時間，每個細節都需要仔細推敲與測試。這樣的實作經驗，讓學生在國中階段便能接觸航空科學，培養探究精神與創意思考能力。
教育局長鄭新輝表示，這項比賽不僅訓練學生的科學思維，也讓孩子在面對問題時能臨場應變，提升解決問題的能力。西港國中校長王宏說，學生的傑出表現，不僅彰顯了學校在科學教育上的努力，也印證問題導向學習模式的價值。學生在比賽中透過不斷試驗與調整，提升創造力與解決問題的能力，這正是教育的核心精神。
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