影／南市學生製造可充式「稻殼鋁電池」拿金牌 還設計太陽儲能屋
台南市復興國中學生黃宣穎、陳俞禎，製造可充式「稻殼鋁電池」，展現以廢棄物回收再利用的環保概念。參加科工館舉辦的「台灣能-永續能源創意實作競賽」榮獲金牌，今受教育局表揚。學生說「稻殼鋁電池」具多項優勢，未來希望能運用在各項產業中。
復興國中校長陳文財表示，學校與科技中心攜手合作，積極引導學生探索能源議題，將能源教育融入校本課程，透過實作「逆風前行車」等活動，培養學生獨立思考的能力。也辦理「磁生電夜燈製作」、「能源與動力教具製作-以水力發電為例」、「太陽能車」等教師研習活動，並鼓勵學生參與各項競賽。
去年，學生陳孟劭以「風水輪轉：氣、液兩用特斯拉渦輪發電機設計與應用探討」榮獲第63屆中小學科學展覽會大會獎佳作暨「聯發科技創造無限可能獎」優等獎。而黃宣穎、陳俞禎的研究也在永續能源創意實作競賽中脫穎而出，展現了該校在能源教育上的成果。
黃宣穎、陳俞禎說，受到探討多孔性炭材的文獻啟發，決定從農業廢棄物「炭化稻殼」出發，也面臨到如何提升導電性、如何與鋁電池結合等多項挑戰，經無數次失敗與不斷嘗試，終讓風扇轉動起來。後續還將稻殼鋁電池安裝在牆面結構中，設計出「太陽儲能屋」，利用太陽能板將電能儲存至稻殼鋁電池中，提供屋內用電。
「稻殼鋁電池」相較一般鋁空氣電池，具有低汙染、低成本、超輕薄、可充電、可彎曲等多項優勢，他們期望可運用在各項產業中，相信未來也會不斷激發出更多創意和巧思投入研究中。
教育局長鄭新輝表示，隨著全球對永續發展的關注日益增加，能源教育不僅是學科知識的傳授，更是培養學生環境素養與實踐能力的關鍵。這場競賽不僅考驗學生對永續能源的理解，更需要將科學理論轉化為實際應用，並透過創新設計解決現實能源問題。獲獎作品透過創新的表現手法，使能源永續議題變得生活化且易於理解，展現學生的創意思維與環保意識。
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