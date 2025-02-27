培養孩子「聰明吃、健康選」 南市飲食營養教案展現創意

台南市教育局重視學生「聰明吃‧健康選」的能力，舉辦首屆「飲食營養教育教案徵選活動」，並彙集優秀的教學資源，今天辦理飲食營養教育教案分享與表揚大會，藉此提升教師與學生對於飲食營養教育的相關知能。

課程設計豐富多元，看到了許多特色亮點，西港國中將課程融入AI元素、PBL元素，從個人、學校、家庭再延伸至社區，整體課程設計貼近生活經驗與解決問題，讓學生從學習到實踐，培養帶著走的飲食觀念。

文賢國中由學生對乳品相關問題的提問，再透過探究方式，學習運用資訊檢索找出答案，並將結果轉化成視覺簡報進行口頭分享，透過探究學習讓學生能主動了解乳品的差異，進而正確選擇對自身有益的乳品，實踐健康行為。

立人國小設計乳品知識尋根探源，建立正確的知識，讓學生了解乳品對成長的重要性，進而安心而確實的飲用乳品補充鈣質。新化國小結合在地好食材新化五寶(鳳梨、麻竹筍、地瓜、橄欖、胡麻)融入課程，搭配與家人共同買菜做料理，鼓勵不偏食外，也要惜食愛物，更將飲食營養教育跨域融入藝術領域課程，繪出可愛的蔬菜，加深蔬菜對人體健康的重要。

教育局長鄭新輝說，本次飲食營養教育教案徵選相當的踴躍，從許多教案作品中看見教師滿滿的創意與教學能量，不僅從知識面建構學生知能，更有跨域協同教學，結合AI元、PBL及探究教學法，讓教學充滿創意，也符應素養導向的課程教學理念，未來將會持續辦理並將優秀教案置於臺南市營養午餐教育網，提供各校教師參考使用。