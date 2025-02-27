快訊

台股下跌349點收23,053點 台積電下挫20元收1,040元

不滿川普太針對！加拿大掀「美式咖啡」改名運動 新名恐弄巧成拙

就差七天！他賣房疏忽這細節 400萬免稅額飛了

培養孩子「聰明吃、健康選」 南市飲食營養教案展現創意

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局重視學生「聰明吃‧健康選」的能力，在官田國小舉辦首屆「飲食營養教育教案徵選活動」。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局重視學生「聰明吃‧健康選」的能力，在官田國小舉辦首屆「飲食營養教育教案徵選活動」。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局重視學生「聰明吃‧健康選」的能力，舉辦首屆「飲食營養教育教案徵選活動」，並彙集優秀的教學資源，今天辦理飲食營養教育教案分享與表揚大會，藉此提升教師與學生對於飲食營養教育的相關知能。

課程設計豐富多元，看到了許多特色亮點，西港國中將課程融入AI元素、PBL元素，從個人、學校、家庭再延伸至社區，整體課程設計貼近生活經驗與解決問題，讓學生從學習到實踐，培養帶著走的飲食觀念。

文賢國中由學生對乳品相關問題的提問，再透過探究方式，學習運用資訊檢索找出答案，並將結果轉化成視覺簡報進行口頭分享，透過探究學習讓學生能主動了解乳品的差異，進而正確選擇對自身有益的乳品，實踐健康行為。

立人國小設計乳品知識尋根探源，建立正確的知識，讓學生了解乳品對成長的重要性，進而安心而確實的飲用乳品補充鈣質。新化國小結合在地好食材新化五寶(鳳梨、麻竹筍、地瓜、橄欖、胡麻)融入課程，搭配與家人共同買菜做料理，鼓勵不偏食外，也要惜食愛物，更將飲食營養教育跨域融入藝術領域課程，繪出可愛的蔬菜，加深蔬菜對人體健康的重要。

教育局長鄭新輝說，本次飲食營養教育教案徵選相當的踴躍，從許多教案作品中看見教師滿滿的創意與教學能量，不僅從知識面建構學生知能，更有跨域協同教學，結合AI元、PBL及探究教學法，讓教學充滿創意，也符應素養導向的課程教學理念，未來將會持續辦理並將優秀教案置於臺南市營養午餐教育網，提供各校教師參考使用。

此次共有98件教案參加評選，評定特優4件、優等6件、甲等13件及佳作12件，獲獎者除獎狀外，另可獲得1000元至5000元不等的禮券。

台南市教育局重視學生「聰明吃‧健康選」的能力，在官田國小舉辦首屆「飲食營養教育教案徵選活動」。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局重視學生「聰明吃‧健康選」的能力，在官田國小舉辦首屆「飲食營養教育教案徵選活動」。記者鄭惠仁／攝影

教師

延伸閱讀

幼兒園搶學生大戰開始 南市新建5所幼兒園+2歲專班

台南老字號學校美術班招生熱烈 用「向陽美展」說故事

影／台南地震重創楠西國中 2.3億重建經費中央承諾協助

台南響應世界母語日 學生用新詩懷念外婆

相關新聞

影／南市學生製造可充式「稻殼鋁電池」拿金牌 還設計太陽儲能屋

台南市復興國中學生黃宣穎、陳俞禎，製造可充式「稻殼鋁電池」，展現以廢棄物回收再利用的環保概念。參加科工館舉辦的「台灣能-...

培養孩子「聰明吃、健康選」 南市飲食營養教案展現創意

台南市教育局重視學生「聰明吃‧健康選」的能力，舉辦首屆「飲食營養教育教案徵選活動」，並彙集優秀的教學資源，今天辦理飲食營...

「小林同學」林昀儒默默行善 牽線宏道贊助公館國小桌球隊

宜蘭縣公館國小位處偏鄉，桌球隊學生資源不足，桌球國手林昀儒向宏道運動發展基金會提議贊助，協助桌球隊充裕訓練資源，宏道基金...

超懷念！她分享高中時期懷念事物：帶衛生紙的人會變人氣王

高中畢業後你最懷念什麼事物呢？一名女網友發文，表示上大學後才發覺高中生活多麼好玩，她分享3種超懷念的高中事物，引起網友們共鳴，同時也問大家，「上大學後最懷念高中生活的哪一點呢？」

彰化縣率全國之先 補助58校學生進虛擬情境聽說讀寫學英語

彰化縣自許為六都以外的第一大縣，不讓彰化子弟輸在國際競爭力起跑點，自籌3480萬元補助58所縣立學校設置英語國際村的英語...

擠破頭！嘉科實中招生熱烈 國中部新生超額一倍將抽籤

國立嘉義科學園區實驗中學去年正式成立，成為嘉義地區招生黑馬，114學年度國中部、國小部1月15日開放新生報名，截至3月5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。