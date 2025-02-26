「小林同學」林昀儒默默行善 牽線宏道贊助公館國小桌球隊
宜蘭縣公館國小位處偏鄉，桌球隊學生資源不足，桌球國手林昀儒向宏道運動發展基金會提議贊助，協助桌球隊充裕訓練資源，宏道基金會董事長林鴻道慷慨允諾出資，今天與林昀儒到校捐助10萬元，紓解桌球隊經費短缺問題。
「小林同學」林昀儒說，自己從小的桌球路有很多貴人相助，林鴻道董事長也是其中之一，所以不管是訓練或出國比賽他都不用擔心，不過他知道有很多學校或家境不好的孩子，可能對桌球很有熱情，但卻因為資源不足無法安心訓練，所以他才會向林鴻道董事長提出贊助公館國小的建議，董事長也二話不說馬上答應。
林昀儒今天與桌球隊小學生對打，分享學習經驗，他說，訓練一定辛苦，也會經歷很多挫折，更不可能每場比賽都贏，所以要從失敗中學習，而不是被失敗打倒。
林鴻道表示，幫助基層學校團隊一直是基金會的重點之一，邀請知名選手共同到校參訪，透過選手鼓勵激發學生鬥志，朝奧運目標前進，所以在林昀儒建下捐贈公館國小桌球隊10萬元，給予最實質的幫助。
除了現金贊助外，桌球品牌蝴蝶日本總公司及台灣代理也提供10支球拍及10件球衣，讓小選手們增添新物資。
公館國小桌球隊1992年成立以來，由謝美政教練指導及家長全力支持，校方用心從一年級挑選優秀且對桌球充滿熱情的學生，經過多年深耕，桌球隊已成為教學特色，至今培育8位少年國手參與各類比賽表現亮眼，為校爭光。
校長黃英軒感謝宏道基金會支持及林昀儒到訪指導，不僅帶來桌球經費，更讓學生見賢思齊、近距離接觸國手風範，點燃孩子們心中的夢想，期待未來能看到更多桌球小將乘風破浪，站上國際賽場為國爭光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言