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「小林同學」林昀儒默默行善 牽線宏道贊助公館國小桌球隊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林昀儒（右）今天與桌球隊小學生對打，分享學習經驗。圖／學校提供
林昀儒（右）今天與桌球隊小學生對打，分享學習經驗。圖／學校提供

宜蘭縣公館國小位處偏鄉，桌球隊學生資源不足，桌球國手林昀儒向宏道運動發展基金會提議贊助，協助桌球隊充裕訓練資源，宏道基金會董事長林鴻道慷慨允諾出資，今天與林昀儒到校捐助10萬元，紓解桌球隊經費短缺問題。

「小林同學」林昀儒說，自己從小的桌球路有很多貴人相助，林鴻道董事長也是其中之一，所以不管是訓練或出國比賽他都不用擔心，不過他知道有很多學校或家境不好的孩子，可能對桌球很有熱情，但卻因為資源不足無法安心訓練，所以他才會向林鴻道董事長提出贊助公館國小的建議，董事長也二話不說馬上答應。

林昀儒今天與桌球隊小學生對打，分享學習經驗，他說，訓練一定辛苦，也會經歷很多挫折，更不可能每場比賽都贏，所以要從失敗中學習，而不是被失敗打倒。

林鴻道表示，幫助基層學校團隊一直是基金會的重點之一，邀請知名選手共同到校參訪，透過選手鼓勵激發學生鬥志，朝奧運目標前進，所以在林昀儒建下捐贈公館國小桌球隊10萬元，給予最實質的幫助。

除了現金贊助外，桌球品牌蝴蝶日本總公司及台灣代理也提供10支球拍及10件球衣，讓小選手們增添新物資。

公館國小桌球隊1992年成立以來，由謝美政教練指導及家長全力支持，校方用心從一年級挑選優秀且對桌球充滿熱情的學生，經過多年深耕，桌球隊已成為教學特色，至今培育8位少年國手參與各類比賽表現亮眼，為校爭光。

校長黃英軒感謝宏道基金會支持及林昀儒到訪指導，不僅帶來桌球經費，更讓學生見賢思齊、近距離接觸國手風範，點燃孩子們心中的夢想，期待未來能看到更多桌球小將乘風破浪，站上國際賽場為國爭光。

宏道基金會與桌球國手林昀儒造訪宜蘭公館國小，致贈桌球隊10萬贊助金及營養小點心。圖／學校提供
宏道基金會與桌球國手林昀儒造訪宜蘭公館國小，致贈桌球隊10萬贊助金及營養小點心。圖／學校提供
在「小林同學」林昀儒的牽線下，宏道基金會贊助10萬元給宜蘭縣公館國小桌球隊，由教練謝美政（右）代表收下。圖／學校提供
在「小林同學」林昀儒的牽線下，宏道基金會贊助10萬元給宜蘭縣公館國小桌球隊，由教練謝美政（右）代表收下。圖／學校提供
林昀儒牽線行善，公館國小教職員工開心與國手合影。圖／學校提供
林昀儒牽線行善，公館國小教職員工開心與國手合影。圖／學校提供
宏道基金會與桌球國手林昀儒造訪宜蘭公館國小，致贈桌球隊10萬贊助金，右二為林鴻道董事長，左二是壯圍鄉長沈清山。圖／學校提供
宏道基金會與桌球國手林昀儒造訪宜蘭公館國小，致贈桌球隊10萬贊助金，右二為林鴻道董事長，左二是壯圍鄉長沈清山。圖／學校提供

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