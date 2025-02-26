彰化縣率全國之先 補助58校學生進虛擬情境聽說讀寫學英語

彰化縣自許為六都以外的第一大縣，不讓彰化子弟輸在國際競爭力起跑點，自籌3480萬元補助58所縣立學校設置英語國際村的英語情境教室，學生使用VR戴式顯示器結合AI訓練聽、說、讀、寫，增加學習興趣以提升英語程度。

縣政府在本學期開學前舉行113學年度第二學期中小學校務發展會議，縣長王惠美在會議中強調英語和A1教育的重要性，將在60所學校設立英語國際村，並持續引進外籍英語教師，營造國際化學習環境強化學生的全球競爭力。

英語國際村英語情境教室補助計畫採競爭型，預計補助60所學校，開放212所縣立國中小學申請，8所國中、48所國小通過審查，今年元月拿到補助款60萬元。教育處今表示，經費可用在添購教學設備及教師增能，科技教具與教師能力接軌，老師不必都使用設備廠商提供的現有教材，也有能力編寫課程內容。

教育處預計今年6月學期結束前驗收成果，獲補助學校有的採購VR戴式顯示器，標準規格為每套兩組顯示器約10萬元，有學校獲得社會資源，連同縣政府補助款一口氣買10套。上課時，戴VR顯示器頭盔的學生進入虛擬實境對AI機器人對話，老師從另一端觀察與即時指導，沒戴VR顯示器的學生使用平板看同組同學在虛擬實境的表現，不會被晾在一邊沒事可做。

每校60萬元經費對小校應該足夠，中型學校勉強可以，對大型明顯學校不足，光買VR戴式顯示器的經費就不夠，已有大校將引進3D軟體投射在教室，全班學生都在虛擬情境中，製造沈浸式學習情境增進學習效果。

獲核定補助的學校今年元月才拿到經費，4月檢覈進度，6月就要交出成績單，作業時間急迫，有的學校稱去年10月已接到消息，教育處將推動AI英語教室計畫，有意申請的已開始「動起來」。

教育處表示，外聘專家學者審查計畫，對內容多有指導和建議，有效協助學校順利執行提案。