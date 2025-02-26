超懷念！她分享高中時期懷念事物：帶衛生紙的人會變人氣王

高中畢業後你最懷念什麼事物呢？一名女網友發文，表示上大學後才發覺高中生活多麼好玩，她分享3種超懷念的高中事物，引起網友們共鳴，同時也問大家，「上大學後最懷念高中生活的哪一點呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己上大學後，才發現往日的高中生活真的很有趣，雖然考大學的過程很艱辛，但每個高中生活的「瞬間」都很有趣，她分享了「3個」無法忘懷的高中事物。

1、衛生紙

在高中上課時，原PO原本以為帶衛生紙是理所當然的，後來才發現沒帶才是常態。通常會帶衛生紙的同學都會變成班上的「人氣王」，分班時也不用怕尷尬，只要在桌上擺一包衛生紙，自然會有人跟你講話。

2、考試範圍

每次考試前，老師說的範圍都跟實際考出來的完全不同，老師說要好好讀的內容，考卷一發下來卻一題也沒看過，然後說「沒讀」的同學永遠考最高。

3、學習歷程

高中時老師總會叫同學寫「學習歷程」，原PO當時根本不知道在寫什麼，每次都做到半夜趕上傳，現在回頭翻當時寫的內容，感覺有點好笑，「當初那些東西到底是怎麼有臉交出去的？」

此文一出，不少人補充高中時懷念的事物，「還有，陪我上廁所」、「當然是有固定的班級和教室，高中很憧憬大學可以和不同的人一起上課，等到大學才知道能在一個跟大家都很熟的班級、有自己的座位有多幸福」、「還有借我橡皮擦」、「嫌棄學校衣服，所以在學校外套裡偷穿便服，長大後才懂大人都說以後就會懷念以前穿制服不用煩惱要穿什麼的時光」。

也有網友補充「衛生紙」的經歷，「衛生紙我都不敢放桌上，肯定被抽完啊」、「衛生紙我是國中的時候…哈哈哈，到後面老師規定每個人都要有一包衛生紙，不然一直抽來抽去的，每星期一早自修檢查」。