快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

聽新聞
0:00 / 0:00

超懷念！她分享高中時期懷念事物：帶衛生紙的人會變人氣王

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享3種讓她超懷念的高中事物。圖／Ingimage
一名女網友分享3種讓她超懷念的高中事物。圖／Ingimage

高中畢業後你最懷念什麼事物呢？一名女網友發文，表示上大學後才發覺高中生活多麼好玩，她分享3種超懷念的高中事物，引起網友們共鳴，同時也問大家，「上大學後最懷念高中生活的哪一點呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己上大學後，才發現往日的高中生活真的很有趣，雖然考大學的過程很艱辛，但每個高中生活的「瞬間」都很有趣，她分享了「3個」無法忘懷的高中事物。

1、衛生紙

在高中上課時，原PO原本以為帶衛生紙是理所當然的，後來才發現沒帶才是常態。通常會帶衛生紙的同學都會變成班上的「人氣王」，分班時也不用怕尷尬，只要在桌上擺一包衛生紙，自然會有人跟你講話。

2、考試範圍

每次考試前，老師說的範圍都跟實際考出來的完全不同，老師說要好好讀的內容，考卷一發下來卻一題也沒看過，然後說「沒讀」的同學永遠考最高。

3、學習歷程

高中時老師總會叫同學寫「學習歷程」，原PO當時根本不知道在寫什麼，每次都做到半夜趕上傳，現在回頭翻當時寫的內容，感覺有點好笑，「當初那些東西到底是怎麼有臉交出去的？」

此文一出，不少人補充高中時懷念的事物，「還有，陪我上廁所」、「當然是有固定的班級和教室，高中很憧憬大學可以和不同的人一起上課，等到大學才知道能在一個跟大家都很熟的班級、有自己的座位有多幸福」、「還有借我橡皮擦」、「嫌棄學校衣服，所以在學校外套裡偷穿便服，長大後才懂大人都說以後就會懷念以前穿制服不用煩惱要穿什麼的時光」。

也有網友補充「衛生紙」的經歷，「衛生紙我都不敢放桌上，肯定被抽完啊」、「衛生紙我是國中的時候…哈哈哈，到後面老師規定每個人都要有一包衛生紙，不然一直抽來抽去的，每星期一早自修檢查」。

高中生

延伸閱讀

台大學生瘋搶1堂課 人潮塞爆教室內外多到「以為有明星來」

教授上課稱「女生不想辛苦就去搖屁股」 網揪關鍵字猜學校科系

私大畢業求職屢碰壁 她重讀國立碩士大反轉：徵才真的看學歷

值得嗎？她想重考拚頂大研究所 網見職涯規畫推「兩全其美」解方

相關新聞

超懷念！她分享高中時期懷念事物：帶衛生紙的人會變人氣王

高中畢業後你最懷念什麼事物呢？一名女網友發文，表示上大學後才發覺高中生活多麼好玩，她分享3種超懷念的高中事物，引起網友們共鳴，同時也問大家，「上大學後最懷念高中生活的哪一點呢？」

彰化縣率全國之先 補助58校學生進虛擬情境聽說讀寫學英語

彰化縣自許為六都以外的第一大縣，不讓彰化子弟輸在國際競爭力起跑點，自籌3480萬元補助58所縣立學校設置英語國際村的英語...

擠破頭！嘉科實中招生熱烈 國中部新生超額一倍將抽籤

國立嘉義科學園區實驗中學去年正式成立，成為嘉義地區招生黑馬，114學年度國中部、國小部1月15日開放新生報名，截至3月5...

南市大同國小與美國鄉村小學締姊妹校 學生迫不及待線上說午餐

台南市東區大同國小與美國紐澤西州鄉村小學1年多來透過線上交流、教師共備等設計課程，締結了良緣，昨晚兩校線上簽署為姊妹校。...

看唐氏症演員新詮莎劇 波西名畫《人間樂園》舞台演繹

台北國家兩廳院舉辦的第17屆台灣國際藝術節（TIFA）今年已熱鬧開跑，繼法國編舞家賓杜・登貝雷的《流_G.R.O.O.V...

搭火車通勤彰、雲3年不輟 詹博凱自由車個人賽摘金

114年全國中等學校暨國小自由車公路錦標賽，昨、今2天在屏東河濱堤防道競賽，成軍2年半的彰化縣大村國中自由車隊，分獲國女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。