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擠破頭！嘉科實中招生熱烈 國中部新生超額一倍將抽籤

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉科實中課程豐富，有程式設計、文化走讀及海洋生態服務學習等營隊，今年國中部招生人數爆滿將抽籤。圖／嘉科實中提供
嘉科實中課程豐富，有程式設計、文化走讀及海洋生態服務學習等營隊，今年國中部招生人數爆滿將抽籤。圖／嘉科實中提供

國立嘉義科學園區實驗中學去年正式成立，成為嘉義地區招生黑馬，114學年度國中部、國小部1月15日開放新生報名，截至3月5日止，報名狀況熱烈，國中新生報名人數168人，比預計招收人數足足多出一倍，將在3月14日公開辦理線上直播抽籤。

校方指出，嘉科實中包含高中部、國中、國小部及雙語部，114學年國小部預計招收3班、75人，國中部預計招收3班、84人，1月15日開放新生報名，目前國中部報名人數168人，將在3月14日公開線上直播抽籤，國小部目前尚不需抽籤，報名截至3月5日，欲報從速。

校長林怡慧說，嘉科實中課程相當豐富，國中部在周末及寒假舉辦許多營隊活動，包括中正大學合辦資優程式設計營、朴子文化走讀營，海洋保育署合作SDGs保育社區海洋生態服務學習營隊，還有學校自辦雙語音創未來紀錄營、數學高階思維資優營。

在資優程式設計營中，學生學習樹莓派系統安裝與Linux操作，奠定物聯網技術基礎，也學習Python程式開發與SenseHAT模組應用。朴子文化走讀營帶領學生深入配天宮、水道頭園區與當地市場，實地探索認識在地信仰、傳統建築與市場文化，體驗地方歷史底蘊。

海洋生態服務學習營隊則帶領學生前往東石漁港，透過導覽、淨灘與實地調查，強化海洋保育意識，將永續發展概念落實於行動。數學高階思維資優營則透過設計思考與實作挑戰，讓學生從問題解決的過程中培養批判性思考與邏輯推理能力。

嘉科實中課程豐富，有程式設計、文化走讀及海洋生態服務學習等營隊，今年國中部招生人數爆滿將抽籤。圖／嘉科實中提供
嘉科實中課程豐富，有程式設計、文化走讀及海洋生態服務學習等營隊，今年國中部招生人數爆滿將抽籤。圖／嘉科實中提供
嘉科實中課程豐富，有程式設計、文化走讀及海洋生態服務學習等營隊，今年國中部招生人數爆滿將抽籤。圖／嘉科實中提供
嘉科實中課程豐富，有程式設計、文化走讀及海洋生態服務學習等營隊，今年國中部招生人數爆滿將抽籤。圖／嘉科實中提供
嘉科實中課程豐富，有程式設計、文化走讀及海洋生態服務學習等營隊，今年國中部招生人數爆滿將抽籤。圖／嘉科實中提供
嘉科實中課程豐富，有程式設計、文化走讀及海洋生態服務學習等營隊，今年國中部招生人數爆滿將抽籤。圖／嘉科實中提供

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