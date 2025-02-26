南市大同國小與美國鄉村小學締姊妹校 學生迫不及待線上說午餐

台南市東區大同國小與美國紐澤西州鄉村小學1年多來透過線上交流、教師共備等設計課程，締結了良緣，昨晚兩校線上簽署為姊妹校。期盼透過交流合作，共同拓展學生的國際視野，促進兩校間的文化交流與學術合作。

簽署儀式後，兩校學生迫不及待分享課程，以「午餐時光」的主題，讓學生了解彼此的校園飲食文化。大同國小介紹午餐的歷史、菜色、進行方式及DIY有機堆肥；美國鄉村小學分享了他們的午餐菜色、購買方式、用餐方式及餐廳員工的採訪心得。

大同國小學生甘育維說，「我發現美國同學的午餐都在餐廳用餐，感覺很特別」。學生蘇浿穎表示，這次交流很有趣，希望未來還有更多交流的機會。學生林子耆說，透過視訊和美國學生互動對話及交流文化，很好玩。

鄉村小學學生Zoe Feng也分享，「台灣學校的午餐看起來好好吃，而且營養均衡」。學生Lori Chang說，「台灣營養午餐菜色豐富，還有特殊節日的創意飲食，很羨慕。」

大同國小在111學年度申請通過國教署締結姐妹校計畫，積極與國外學校國際交流，2023年6月兩校經教育部媒合後合作，透過線上教師共備、錄製學生英語介紹有關特色節慶文化、SDGs聯合國永續發展目標課程、校訂特色課程及互寄文化箱交流活動，在互動中累積信任與默契並締結為姐妹校。

大同國小校長李素珍表示，國際交流不僅是語言學習的機會，更是文化交流的橋梁，培養學生國際視野，讓孩子在多元文化的環境中成長，並在未來成為具備全球競爭力的公民。鄉村小學校長Dr. Tulp 也分享，希望兩校學生能透過線上課程、文化交流等活動，增進彼此的了解與友誼。