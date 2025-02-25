看唐氏症演員新詮莎劇 波西名畫《人間樂園》舞台演繹

台北國家兩廳院舉辦的第17屆台灣國際藝術節（TIFA）今年已熱鬧開跑，繼法國編舞家賓杜・登貝雷的《流_G.R.O.O.V.E.》，秘魯廣場劇團結合八位唐氏症演員生命經歷的《嗨姆雷特》、法國鬼才導演菲利普・肯恩以畫家波西《人間樂園》為靈感的同名作品等，都將驚艷觀眾。

《嗨姆雷特》光看劇名就知是巧妙重詮莎翁《哈姆雷特》，將原劇主角為父尋仇的意念，結合唐氏症演員真實經歷，不僅重新詮釋經典，更是一場對「存在」的探索與質疑。

菲利普・肯恩幾年前以《龍之憂鬱》擄獲眾多台灣粉絲，這次他以波西名畫《人間樂園》靈感，將畫中的恐龍蛋搬上舞台，與現代巴士交織出荒謬場景，思考自然與文明的關係。

法國導演大衛・吉塞森則與兩廳院攜手推出台灣限定版《給你的最後一封情書》，改編法國思想家高茲獻給愛妻的著作，邀請劇場黃金組合林子恆、王安琪演出；河床劇團與加拿大PHI Studio及希臘歐納西斯文化共同製作的XR作品《之間》，以全新的方式思考失落、記憶及永生意義，也不可錯過。

其他好戲還有京劇名伶魏海敏打造、劇場導演王嘉明與傳藝金曲獎編劇陳健星聯手的新作《女王的名字》，重新探究慈禧太后多重形象；無獨有偶工作室劇團與劇作家詹傑合作的永續劇場作品《甜眼淚》，讓觀眾與「偶」穿梭現實與虛構，揭開童話的懸疑迷宮。

舞蹈方面，編舞家布拉瑞揚再度攜手ABAO阿爆以及藝術家磊勒丹，帶來《我．我們》第二部曲；編舞家蘇威嘉首度獨挑演出，以十年練功集大成之作《自由步—百問零式》，回歸最簡約的身體辯證。

編舞家阿喀郎・汗的藝術生涯巔峰之作、與英國國家芭蕾舞團攜手的《吉賽兒》，被譽為本世紀最偉大的傑作之一；法國國家夏佑劇院藝術總監哈希德・烏蘭登結合極限運動與現代舞蹈，以《無涯之軀》突破劇場邊界的新維度，創造身體與心靈彼此對話的自由體驗。編舞家弗雷塔斯《酒神有沒有派對》號召5 位小號手和8位舞者展演巴西放克，猶如瘋狂慶典。