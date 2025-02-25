快訊

經典賽／「讓大家擔心了」驚險收下門票！曾豪駒談再帶2026正賽…語帶保留

整理包／狂賀中華隊挺進經典賽！「4大超商限時優惠」咖啡、熱狗、麵包讓球迷吃喝滿足

Nvidia財報將至！散戶狂砸逾1800億買股 賭AI天之驕子逆轉勝

看唐氏症演員新詮莎劇 波西名畫《人間樂園》舞台演繹

聯合報／ 記者何定照／即時報導
秘魯廣場劇團《嗨姆雷特》結合八位唐氏症演員生命經歷。圖／國家兩廳院提供
秘魯廣場劇團《嗨姆雷特》結合八位唐氏症演員生命經歷。圖／國家兩廳院提供

台北國家兩廳院舉辦的第17屆台灣國際藝術節（TIFA）今年已熱鬧開跑，繼法國編舞家賓杜・登貝雷的《流_G.R.O.O.V.E.》，秘魯廣場劇團結合八位唐氏症演員生命經歷的《嗨姆雷特》、法國鬼才導演菲利普・肯恩以畫家波西《人間樂園》為靈感的同名作品等，都將驚艷觀眾。

《嗨姆雷特》光看劇名就知是巧妙重詮莎翁《哈姆雷特》，將原劇主角為父尋仇的意念，結合唐氏症演員真實經歷，不僅重新詮釋經典，更是一場對「存在」的探索與質疑。

菲利普・肯恩幾年前以《龍之憂鬱》擄獲眾多台灣粉絲，這次他以波西名畫《人間樂園》靈感，將畫中的恐龍蛋搬上舞台，與現代巴士交織出荒謬場景，思考自然與文明的關係。

法國導演大衛・吉塞森則與兩廳院攜手推出台灣限定版《給你的最後一封情書》，改編法國思想家高茲獻給愛妻的著作，邀請劇場黃金組合林子恆、王安琪演出；河床劇團與加拿大PHI Studio及希臘歐納西斯文化共同製作的XR作品《之間》，以全新的方式思考失落、記憶及永生意義，也不可錯過。

其他好戲還有京劇名伶魏海敏打造、劇場導演王嘉明與傳藝金曲獎編劇陳健星聯手的新作《女王的名字》，重新探究慈禧太后多重形象；無獨有偶工作室劇團與劇作家詹傑合作的永續劇場作品《甜眼淚》，讓觀眾與「偶」穿梭現實與虛構，揭開童話的懸疑迷宮。

舞蹈方面，編舞家布拉瑞揚再度攜手ABAO阿爆以及藝術家磊勒丹，帶來《我．我們》第二部曲；編舞家蘇威嘉首度獨挑演出，以十年練功集大成之作《自由步—百問零式》，回歸最簡約的身體辯證。

編舞家阿喀郎・汗的藝術生涯巔峰之作、與英國國家芭蕾舞團攜手的《吉賽兒》，被譽為本世紀最偉大的傑作之一；法國國家夏佑劇院藝術總監哈希德・烏蘭登結合極限運動與現代舞蹈，以《無涯之軀》突破劇場邊界的新維度，創造身體與心靈彼此對話的自由體驗。編舞家弗雷塔斯《酒神有沒有派對》號召5 位小號手和8位舞者展演巴西放克，猶如瘋狂慶典。

音樂節目方面，高音尤納斯・考夫曼《歌劇之夜》、義大利當代古典主義作曲家魯多維柯・艾奧迪音樂會、匈牙利作曲家艾特沃許為拉脫維亞管風琴家艾普卡娜等人量身打造的《迴聲》，以及法國手風琴大師李察・蓋利安諾的紐約三重奏、國家交響樂團《呂紹嘉、伊莉莎白・詹森與 NSO》，都檔檔精彩。以上購票洽OPENTIX售票系統。

菲利普·肯恩《人間樂園》以經典畫家波西同名畫作為靈感。圖／Martin Argyroglo攝影、國家兩廳院提供
菲利普·肯恩《人間樂園》以經典畫家波西同名畫作為靈感。圖／Martin Argyroglo攝影、國家兩廳院提供
編舞家布拉瑞揚再度攜手ABAO阿爆以及藝術家磊勒丹，帶來《我．我們》第二部曲。圖／李佳曄攝影、國家兩廳院提供
編舞家布拉瑞揚再度攜手ABAO阿爆以及藝術家磊勒丹，帶來《我．我們》第二部曲。圖／李佳曄攝影、國家兩廳院提供

劇場 法國 音樂會

延伸閱讀

馬戲生死大格鬥、XR、移工吉賽兒 台中歌劇院要你動起來

法總理出席巴黎農博會 與工會面談「農業前瞻法案」

歐洲要建核武防護罩？法提議在德部署核飛彈戰機 威懾俄羅斯普亭

安理會通過美國起草決議案 對俄烏衝突採取中立

相關新聞

看唐氏症演員新詮莎劇 波西名畫《人間樂園》舞台演繹

台北國家兩廳院舉辦的第17屆台灣國際藝術節（TIFA）今年已熱鬧開跑，繼法國編舞家賓杜・登貝雷的《流_G.R.O.O.V...

搭火車通勤彰、雲3年不輟 詹博凱自由車個人賽摘金

114年全國中等學校暨國小自由車公路錦標賽，昨、今2天在屏東河濱堤防道競賽，成軍2年半的彰化縣大村國中自由車隊，分獲國女...

新北淡海國小多功能體育場館 與社區共榮共好

新北市淡水區淡海國小，從112年啟用招生以來，校舍分期施工，而去年二期校舍、操場也都全面完工，不僅是讓學生學習環境更完善，學校裡面的活動中心場館，設備完善更讓人眼睛為之一亮，校長表示，這一座室內籃球場不只是提供體育活動，還有舞台燈光等設備，未來更能夠提供社區鄰里舉辦大型活動，一起打造新市鎮的共榮共好。

考量鈣質為兒童發展之重要營養素 北市新版生生喝鮮乳4月開跑

農業部與教育部共同推行「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，自113學年度開始提供公立國小及附設幼兒園學童飲用乳品及豆漿，惟行政院表示因各界意見分歧，於113年12月宣布停辦。 考量鈣質為兒童發展

台南老字號學校美術班招生熱烈 用「向陽美展」說故事

台南市國中小藝術才能班正陸續辦理鑑定報名中，立人國小和民德國中美術班也正在市立文化中心舉辦「向陽美展」，展現學習成果。教...

第18屆聯合盃作文大賽頒獎 游美月：人不思辨恐遭AI取代

第18屆聯合盃作文大賽今舉行總決賽頒獎典禮，今年有2895人參賽、186人獲獎。聯合報社長游美月致詞時說，國小至高中組命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。