看唐氏症演員新詮莎劇 波西名畫《人間樂園》舞台演繹
台北國家兩廳院舉辦的第17屆台灣國際藝術節（TIFA）今年已熱鬧開跑，繼法國編舞家賓杜・登貝雷的《流_G.R.O.O.V.E.》，秘魯廣場劇團結合八位唐氏症演員生命經歷的《嗨姆雷特》、法國鬼才導演菲利普・肯恩以畫家波西《人間樂園》為靈感的同名作品等，都將驚艷觀眾。
《嗨姆雷特》光看劇名就知是巧妙重詮莎翁《哈姆雷特》，將原劇主角為父尋仇的意念，結合唐氏症演員真實經歷，不僅重新詮釋經典，更是一場對「存在」的探索與質疑。
菲利普・肯恩幾年前以《龍之憂鬱》擄獲眾多台灣粉絲，這次他以波西名畫《人間樂園》靈感，將畫中的恐龍蛋搬上舞台，與現代巴士交織出荒謬場景，思考自然與文明的關係。
法國導演大衛・吉塞森則與兩廳院攜手推出台灣限定版《給你的最後一封情書》，改編法國思想家高茲獻給愛妻的著作，邀請劇場黃金組合林子恆、王安琪演出；河床劇團與加拿大PHI Studio及希臘歐納西斯文化共同製作的XR作品《之間》，以全新的方式思考失落、記憶及永生意義，也不可錯過。
其他好戲還有京劇名伶魏海敏打造、劇場導演王嘉明與傳藝金曲獎編劇陳健星聯手的新作《女王的名字》，重新探究慈禧太后多重形象；無獨有偶工作室劇團與劇作家詹傑合作的永續劇場作品《甜眼淚》，讓觀眾與「偶」穿梭現實與虛構，揭開童話的懸疑迷宮。
舞蹈方面，編舞家布拉瑞揚再度攜手ABAO阿爆以及藝術家磊勒丹，帶來《我．我們》第二部曲；編舞家蘇威嘉首度獨挑演出，以十年練功集大成之作《自由步—百問零式》，回歸最簡約的身體辯證。
編舞家阿喀郎・汗的藝術生涯巔峰之作、與英國國家芭蕾舞團攜手的《吉賽兒》，被譽為本世紀最偉大的傑作之一；法國國家夏佑劇院藝術總監哈希德・烏蘭登結合極限運動與現代舞蹈，以《無涯之軀》突破劇場邊界的新維度，創造身體與心靈彼此對話的自由體驗。編舞家弗雷塔斯《酒神有沒有派對》號召5 位小號手和8位舞者展演巴西放克，猶如瘋狂慶典。
音樂節目方面，高音尤納斯・考夫曼《歌劇之夜》、義大利當代古典主義作曲家魯多維柯・艾奧迪音樂會、匈牙利作曲家艾特沃許為拉脫維亞管風琴家艾普卡娜等人量身打造的《迴聲》，以及法國手風琴大師李察・蓋利安諾的紐約三重奏、國家交響樂團《呂紹嘉、伊莉莎白・詹森與 NSO》，都檔檔精彩。以上購票洽OPENTIX售票系統。
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