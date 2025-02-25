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自小培養食農教育 彰化偏鄉學童種地瓜分享農作成果

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣香田國小五甲小朋友歡喜挖出地瓜，將烤地瓜與全校師生分享。圖／香田提供
彰化縣香田國小五甲小朋友歡喜挖出地瓜，將烤地瓜與全校師生分享。圖／香田提供

一年之計在於春，彰化縣香田國小四年級學童去年在校園種地瓜，經過澆水、施肥和除草，最近兩天到地瓜園採收，雖然地下莖塊不大，小朋友仍非常高興，把地瓜捧在手心視若珍寶，捨不得立刻削皮煮來吃。

二林鎮香田國小四年級有17名學童，去年五月在食農志工和廚媽帶領下，在校園開闢菜圃種不同品種地瓜，台灣俗諺「甘藷不怕落土爛」，事實上要種出品質還不錯的地瓜必須用心管理，水分不能太多，灑肥料也要除草，近日食農志工判斷地瓜應該長大可採收，小朋友拿鏟子與鐮刀到地瓜園尋寶。小朋友挖到自己親手種的地瓜，都覺得很開心也很有成就感。

顏姓小朋友表示，廚媽教他和同學，先要用鐮刀撥開地瓜葉，循著瓜藤往地面找，再用鏟子挖掘就能挖到地瓜。陳姓學童說，地瓜「躲」在土裡，挖挖地瓜好像尋寶，結果他竟挖到一顆大地瓜，超開心。馮姓學童挖到紫地瓜、白地瓜，恍然大悟說種地瓜苗時分不出顏色，地瓜長大也令他大開眼界，原來地瓜多采多姿。

校長鄭培華說，五甲小朋友去年五月到今年二月底，自己種的地瓜經澆水、施肥與除草，在挖到地瓜的那一刻，看到自己種植的地瓜長大了，都很開心，很有成就感，五甲學童都說要烤地瓜跟全校師生分享美食，也分享他們辛勤農作成果。

朋友 校園 食農

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