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雲林東興國小7月起列空品區 未定檢車輛進入將裁罰

中央社／ 雲林縣25日電

雲林環保局今天說，除了縣內5處空氣品質維護區，今年7月起新增崙背鄉東興國小周邊道路，且首度將汽油汽車納入管制，未定檢車輛違規進入區域，將依法裁處。校方對此樂觀其成。

東興國小校長李政勳接受中央社電訪時表示，環保局去年底在學校舉辦說明會，當時地方民意代表、家長會成員和村長等人皆有出席，大家一致認為為了孩童的健康，贊成設立空氣品質維護區，學校也有加強宣導，提醒師生和家長新制即將上路。

雲林縣環保局空氣噪音管理科長吳其臻說，縣府為改善空氣品質，已推動空氣品質維護區，斗六市公誠國小和石榴國中小、虎尾鎮若瑟醫院為禁止未定檢機車進入，另雲林離島式基礎產業園區、雲林產業園區等2處空氣品質維護區則是管制柴油車，今年6月將新增麥寮港，7月新增崙背鄉東興國小，而東興國小首度將汽油汽車納入管制。

吳其臻解釋，崙背東興國小位於156縣道旁，是國道1號、台1線及斗六市、虎尾鎮往返崙背鄉、麥寮鄉工業區重要聯絡道路，周遭車輛出入頻繁，分析車流量逾6成為汽油汽車，為落實移動污染源管制，改善空氣污染對鄰近與學校學幼童健康的影響，因此首度納入管制。

雲林縣環保局在空氣品質維護區設有車牌辨識及微感器進行科技執法舉發違規進場車輛，並監測空氣品質管制前後變化趨勢皆有明顯改善；根據統計，查獲揪出1萬42輛未定檢機車，並針對經公文通知後仍未改善1156輛進行告發處分。

環保局 空氣品質 雲林

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