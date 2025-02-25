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竹市數位實中獲教育部核定成立 114學年度招生

中央社／ 新竹市25日電

新竹市府表示，新竹市立數位實驗高中的實驗教育計畫與實驗規範，日前獲教育部同意核定成立，114學年度將招收3個班，每班16人，入學管道包括特殊選才及申請入學

新竹市政府教育處今天發布新聞稿表示，竹市數位實中設於虎林國中內，並以虎中專科大樓作為數位實驗高中的教學基地，114學年度（今年9月）正式開學，採實體與線上混成的教學模式，落實選修課程，重視學生自主學習、跨域統整與問題解決能力。

教育處表示，數位實中去年4月底成立籌備處，教育部已於日前同意核定實驗教育計畫與實驗規範，學校員額編制也已獲市府核定，114學年度將編列24名教職員工（含兼任人員），其中教師15名（含校長）。

數位實驗高中有2種入學管道，教育處指出，分別為特殊選才及申請入學，辦理時間分別為3、4月及6月，2種管道進入第2階段複試時，均需參加口試及團體協作活動面試，相關資訊可上「新竹市立數位實驗高中籌備處」網站查詢。

新聞稿中，竹市數位實中籌備處表示，114學年度計畫採單獨招生方式，招收普通班3班，每班16人，未來將逐年增設一個年級，至116學年度時，一、二、三年級各設3班，全校共9班、144人。

教育部 新竹 申請入學

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