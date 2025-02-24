桃園某國小特教生持刀追同學！校方挨批隱瞞 教育局輔導

桃園市某國小發生特教生持刀追逐同學事件，家長質疑校方刻意隱瞞恐危害其他學生安全。桃園市教育局指出，已安排這名學生個別上課，至於是否會回歸原班級上課將再討論、確認。

鏡週刊報導，桃園市某國小去年底發生一起身心出狀況的特殊生持刀追逐、威脅同學的事件，校方事後說法漏洞百出，也被家長質疑刻意隱匿。因這名特殊生引發的爭端不斷，多名家長呼籲校方及桃園市政府教育局正視問題嚴重性，以確保學童安全及受教權。

對此，桃園市教育局表示，去年12月24日，個案學生因為與同學發生衝突，涉持刀追趕同學，導師見狀立即阻止，並通知相關行政人員協助處理，校方同日進行校安通報。當天輔導室也進班實施心理輔導，校方並依據教師輔導與管教學辦法責成家長帶回學生，並在家輔導管教5天。

教育局指出，個案學生在去年12月30日返校，經其家長同意後，單獨安排於個別教室，由特教助理員陪同以視訊方式上課，暫時不得靠近原班，避免再次衝突；教育局人員、特教輔導團代表與情支中心主任等也於當日入校訪視提供建議。

有關後續處理，教育局表示，校方在今年1月14日寒假前召開個案會議，提出後續處理策略。除了學校原有4名特教助理員外，教育局2月4日再核給1名特教助理員協助學校處理突發事件。

教育局指出，開學後，個案學生仍維持由特教助理員陪同、個別以視訊方式上課，學校後續將與特教相關專業人員討論學生漸進式回歸原班上課的期程及配套措施，未來也將與原班級家長確認後實施。