搭火車通勤彰、雲3年不輟 詹柏愷自由車個人賽摘金

114年全國中等學校暨國小自由車公路錦標賽，昨、今2天在屏東河濱堤防道競賽，成軍2年半的彰化縣大村國中自由車隊，分獲國女組與國男組的團體總錦標冠軍、亞軍，其中詹博凱、游佩璇得到個人公路計時賽金牌，成果斐然。

大村鄉自行車產業發達，業者贊助大村國中發展自由車運動並成立競賽車隊，這次比賽車隊除了抱回團體總錦標，個人賽方面，詹博凱計時賽冠軍、公路賽季軍，游佩璇計時賽和公路賽雙料冠軍。

值得一提的是國三詹博凱家住雲林縣斗六，為追求騎自行車的興趣，除了春節假期，幾乎每天搭火車到大村鄉到大村國中上學，成為選手後更是勤練不綴，曾獲去年縣長盃自由車公路計時賽第一名，信心大振，這次原本預期可拿到計時賽和公路賽的金牌，因車子出一些狀況，修復後奮起直追可惜與冠軍失之交臂。

教練蔡韶宇表示，這次賽事選手犧牲休假時間全力備戰，為的就是在國中最後一年一圓金牌夢想，在備戰過程中選手不知自己是否有機會站上頒獎台的頂點，他告訴選手不管別人相不相信，只要自己相信自己可以，他就會一直陪著選手往目標前進，哪怕沒結果也無所謂，只要願意忍受吃苦，願意接受更嚴苛的訓練，他相信選手一定可以站上頒獎台。

校長賴良助說，成立不到3年的車隊能有這樣表現，要感謝縣政府全力支持，及教練蔡韶宇、學校組長賴志盈、體育班老師、家長會、大村國中校務顧問和行政團隊的用心指導與付出，美利達、MAXXIS輪胎、彥豪金屬、猛進工業、Wensotti威騰休閒運動眼鏡、綠力管線材、KMC Chain、Hubsmith、展輪、KPLUS-Bikehelmet、Praxis Works、digirit睿得、WINSPORTS 威特運動、Tripeak Taiwan、庫卡冷感衣等贊助廠商讓選手的裝備無後顧之憂，功不可沒。