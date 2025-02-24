嘉義縣飲用國產鮮奶補助不中斷 近3萬學生受惠
嘉義縣自籌經費學童免費飲用國產鮮奶政策不中斷，113學年度第二學期繼續補助牛、羊、豆奶；縣長翁章梁今天到太保國小發鮮奶，確保孩子們都能攝取營養，健健康康長大。
翁章梁今天到太保國小發鮮奶時告訴中央社記者，縣府自籌經費新台幣2000多萬元，除每週原有的午餐補助外，每人每週再補助18元乳品，擴大對象包括高中、國中、國小學生、國小附設幼兒園及各鄉鎮市立幼兒園學童，受惠學童2萬9127人。
教育處表示，考量嘉義縣學校交通的便利性及人力資源，縣府開放各校依實際需求調整供應方式，可自由選擇鮮奶、羊奶或豆漿，確保營養攝取多元性，滿足不同體質和口味的需求。
此外，鼓勵孩子都能在學校喝完乳品，空盒在學校做回收，無法飲用完畢的乳品，將先放置在冰箱保存，放學時讓學生拿出帶回，如果學校冰箱不足，縣府也會補助採購冰箱。
翁章梁說，嘉義縣推動班班有鮮奶至校園美意不打折，讓近3萬名學生都能享受優質鮮奶的營養，感謝縣議會支持，讓學生補充成長所需蛋白質和鈣質，身強體壯外，也幫助了台灣酪農業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言