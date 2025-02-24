新北淡海國小多功能體育場館 與社區共榮共好

新北市淡水區淡海國小，從112年啟用招生以來，校舍分期施工，而去年二期校舍、操場也都全面完工，不僅是讓學生學習環境更完善，學校裡面的活動中心場館，設備完善更讓人眼睛為之一亮，校長表示，這一座室內籃球場不只是提供體育活動，還有舞台燈光等設備，未來更能夠提供社區鄰里舉辦大型活動，一起打造新市鎮的共榮共好。

新北市淡海國小的設置，不只是解決目前淡海新市鎮學童的就學需求，新校舍的設施場館，更能夠提供多功能使用，而在學校裡頭的這一座活動中心看起來像是一座體育場館，裡頭有全場的籃球場地，包含畫設三座羽球場地，讓學生不受天候影響也可以舒適的進行體育課程。

淡海國小校長林九牧表示，這一座活動中心，不只是能夠讓孩子發展室內的體育活動，場館當中有設置舞台及燈光設備，也能夠舉辦校內外的展演活動，可說是一應具全，而未來也可以提供給社區鄰里來使用，強化社區與學校的共榮共好，讓新市鎮具有多元文化的展演活動空間。