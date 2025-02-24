快訊

劉佩真捲爭議請辭 台企銀代理董事長「他」出任

川普奇怪祝賀文…梅爾茨不領情 譴責美干預德國大選

俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

新北淡海國小多功能體育場館 與社區共榮共好

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北淡海國小全新的多功能場館，不只提供學生使用，還可以提供社區辦理活動。 圖／紅樹林有線電視提供
新北淡海國小全新的多功能場館，不只提供學生使用，還可以提供社區辦理活動。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區淡海國小，從112年啟用招生以來，校舍分期施工，而去年二期校舍、操場也都全面完工，不僅是讓學生學習環境更完善，學校裡面的活動中心場館，設備完善更讓人眼睛為之一亮，校長表示，這一座室內籃球場不只是提供體育活動，還有舞台燈光等設備，未來更能夠提供社區鄰里舉辦大型活動，一起打造新市鎮的共榮共好。

新北市淡海國小的設置，不只是解決目前淡海新市鎮學童的就學需求，新校舍的設施場館，更能夠提供多功能使用，而在學校裡頭的這一座活動中心看起來像是一座體育場館，裡頭有全場的籃球場地，包含畫設三座羽球場地，讓學生不受天候影響也可以舒適的進行體育課程。

淡海國小校長林九牧表示，這一座活動中心，不只是能夠讓孩子發展室內的體育活動，場館當中有設置舞台及燈光設備，也能夠舉辦校內外的展演活動，可說是一應具全，而未來也可以提供給社區鄰里來使用，強化社區與學校的共榮共好，讓新市鎮具有多元文化的展演活動空間。

淡水 體育

延伸閱讀

228連假出遊賞花 避開塞車就看新北交通懶人包

熱血里長再推運動 新北新莊思賢里第二屆卓越兵乓桌球賽獎金提高歡迎報名

毒駕拒檢…猛踩油門拖行撞死新北派出所長 女毒蟲殺人罪起訴

2024全國中古屋買氣王 桃園兩區奪冠亞軍、新北這區穩居第三

相關新聞

新北淡海國小多功能體育場館 與社區共榮共好

新北市淡水區淡海國小，從112年啟用招生以來，校舍分期施工，而去年二期校舍、操場也都全面完工，不僅是讓學生學習環境更完善，學校裡面的活動中心場館，設備完善更讓人眼睛為之一亮，校長表示，這一座室內籃球場不只是提供體育活動，還有舞台燈光等設備，未來更能夠提供社區鄰里舉辦大型活動，一起打造新市鎮的共榮共好。

考量鈣質為兒童發展之重要營養素 北市新版生生喝鮮乳4月開跑

農業部與教育部共同推行「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，自113學年度開始提供公立國小及附設幼兒園學童飲用乳品及豆漿，惟行政院表示因各界意見分歧，於113年12月宣布停辦。 考量鈣質為兒童發展

台南老字號學校美術班招生熱烈 用「向陽美展」說故事

台南市國中小藝術才能班正陸續辦理鑑定報名中，立人國小和民德國中美術班也正在市立文化中心舉辦「向陽美展」，展現學習成果。教...

第18屆聯合盃作文大賽頒獎 游美月：人不思辨恐遭AI取代

第18屆聯合盃作文大賽今舉行總決賽頒獎典禮，今年有2895人參賽、186人獲獎。聯合報社長游美月致詞時說，國小至高中組命...

北市自辦有機料理廚藝賽…異國料理突圍奪冠 選手：西餐沒那麼難

北市營養午餐近年推動有機食品入校，今年更首度舉辦廚藝大賽，題目設定有雞蛋、有機菇入菜，設計兼具營養、美味及創意料理，今天...

114學年度竹縣總量管制共21校 新生登記入學日程公布

家長注意！新竹縣114學年度總量管制學校新生登記入學時程已公布，縣府教育局指出，管制國小新生登記資格審查為今年3月21日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。