快訊

劉佩真捲爭議請辭 台企銀代理董事長「他」出任

川普奇怪祝賀文…梅爾茨不領情 譴責美干預德國大選

俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

南投高中生設計居家地震防護 獲發明展選拔賽金牌

中央社／ 南投縣24日電

南投高中學生設計「撐住！我來罩你」地震緊急防護裝置，參加世界青少年發明展台灣選拔賽獲金牌，概念為裝置平時是隱藏牆面，達一定震度自動啟動，形成穩固三角空間供避難。

南投高中學生張庭睿、林子涵、陳宥崴組隊參加今年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽，以作品「撐住！我來罩你」地震緊急防護裝置獲災害應變類別金牌。南投高中校長傅國樑今天說，學校長期致力培養學生創意思維，獲獎是學生榮耀，更是學校創新教育里程碑。

根據作品說明簡報圖，裝置安裝在屋內，平時是隱藏牆面，當偵測地震達一定程度即自動啟動，形成穩固三角空間讓人避難，同時傳送求救訊號，由於外力沿著三條邊傳遞，使結構保持穩定不易變形，裝置可強化老屋安全性，且成本低廉、好收納不占空間。

指導老師林晏旬、羅仕旻、范富強說，作品是居家地震緊急防護裝置，結合科技與人性化設計，提升災害應變效率及更安全防護；作品從發想概念到實際應用，團隊經多次測試與改良，最終成功獲金牌，南投高中將持續推動科技創新教育，鼓勵學生參與各類科學競賽。

南投縣學生參加這次發明展共獲2金1銀4銅，另1面金牌為鯉魚國小五年級學生陳煥舉、陳可庭、林柚辰共同設計「樹洞：智慧家居與情感互動語音夥伴」，針對高齡族群，結合物聯網與人工智慧技術，裝置透過台語語音分析及情感反饋，提供長輩溫暖陪伴。

南投縣 地震 金牌

延伸閱讀

山老鼠改裝車架滑輪吊桿盜南投林木 彷彿移動解體廠

影／228連假訂房率慘澹 南投屬前段班仍難掩憂慮

南投濫權立委究責會 他曝游顥「挑釁求罷」怒轟白目

南投交通大執法…市民忘了停再開 草屯最愛違停人行道

相關新聞

新北淡海國小多功能體育場館 與社區共榮共好

新北市淡水區淡海國小，從112年啟用招生以來，校舍分期施工，而去年二期校舍、操場也都全面完工，不僅是讓學生學習環境更完善，學校裡面的活動中心場館，設備完善更讓人眼睛為之一亮，校長表示，這一座室內籃球場不只是提供體育活動，還有舞台燈光等設備，未來更能夠提供社區鄰里舉辦大型活動，一起打造新市鎮的共榮共好。

考量鈣質為兒童發展之重要營養素 北市新版生生喝鮮乳4月開跑

農業部與教育部共同推行「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，自113學年度開始提供公立國小及附設幼兒園學童飲用乳品及豆漿，惟行政院表示因各界意見分歧，於113年12月宣布停辦。 考量鈣質為兒童發展

台南老字號學校美術班招生熱烈 用「向陽美展」說故事

台南市國中小藝術才能班正陸續辦理鑑定報名中，立人國小和民德國中美術班也正在市立文化中心舉辦「向陽美展」，展現學習成果。教...

第18屆聯合盃作文大賽頒獎 游美月：人不思辨恐遭AI取代

第18屆聯合盃作文大賽今舉行總決賽頒獎典禮，今年有2895人參賽、186人獲獎。聯合報社長游美月致詞時說，國小至高中組命...

北市自辦有機料理廚藝賽…異國料理突圍奪冠 選手：西餐沒那麼難

北市營養午餐近年推動有機食品入校，今年更首度舉辦廚藝大賽，題目設定有雞蛋、有機菇入菜，設計兼具營養、美味及創意料理，今天...

114學年度竹縣總量管制共21校 新生登記入學日程公布

家長注意！新竹縣114學年度總量管制學校新生登記入學時程已公布，縣府教育局指出，管制國小新生登記資格審查為今年3月21日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。