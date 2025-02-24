考量鈣質為兒童發展之重要營養素 北市新版生生喝鮮乳4月開跑

農業部與教育部共同推行「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，自113學年度開始提供公立國小及附設幼兒園學童飲用乳品及豆漿，惟行政院表示因各界意見分歧，於113年12月宣布停辦。

考量鈣質為兒童發展之重要營養素，臺北市長蔣萬安日前宣布將排除困難繼續辦理，並為解決先前政策增加學校行政負擔、學校無冷藏空間等問題，及增加飲用便利性，規劃以數位學生證到通路商，直接靠卡領取鮮奶的新模式。蔣萬安市長認為，臺北市的學童都有與學生證結合的數位卡證，若是通路業者能夠建立相應系統，學生直接就能用數位學生證領取鮮奶，一卡在手鮮乳就能隨時帶著走。

教育局說明，為達成以數位學生證領取鮮奶之目標，目前正在進行系統串接及招標作業。另為考量公平性及符應社會期待，將擴大實施對象，納入私立國小及幼兒園學童，預計有18.4萬學童獲益。因幼兒園無數位學生證，規劃由教育局配發數位卡證進行兌換。預計自114年4月臺北市公私立國小及幼兒園學童皆可持數位學生證或指定數位卡證至指定通路商進行兌換，學期期間每週皆可兌換1瓶乳品或豆漿，每年總經費約需1億8,400萬元，由地方教育發展基金支應。

教育局表示，為了確保學童獲得充足營養，臺北市仍將持續推動乳品供應計畫，透過數位學生證兌換機制，不僅減輕學校行政負擔，也提升便利性，讓每位孩子都能順利享用鮮奶，健康成長。

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