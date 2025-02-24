彰化中小學聯合運動會登場 推動全民運動縣府布建運動場館

彰化縣中小學聯合運動會今天起一連三天在彰化縣立體育場舉行，將選出優秀選手，代表彰化縣參加全國賽，彰化縣長王惠美表示，縣府持續完善運動設施，包括和美全民運動館預計今年9月將完工，縣府也積極爭取屬於彰化的大巨蛋，盼打造更優質的運動環境。

彰化縣中小學聯合運動會一連三天賽事，來自全縣221所學校的2007位選手同台競技，縣長王惠美今天參加開幕式，為選手們加油打氣，她表示，選手不畏寒冷齊聚一堂，展現體育競技實力，將選出優秀選手，代表彰化縣參加4月台南舉辦的全中運及5月金門舉行的全國小學田徑錦標賽，期勉所有選手突破自我、再創佳績。

王惠美說，去年彰化選手在全中運共拿了89個金牌，也發放出將近千萬獎金，可見彰化運動人才濟濟。為了鼓勵更多選手專心培訓，無後顧之憂，現在有「彰化縣績優運動選手留縣培訓精進計畫」，縣府也持續精進軟硬體設備及人力，提供更好的運動環境，讓孩子們能夠在這塊土地上成長。

王惠美昨晚也到縣立美術館廣場和民眾一起看世界棒球經典賽資格賽中華隊出戰尼加拉瓜隊直播時也語重心長說「如果彰化有自己的巨蛋，看球賽就不會受到風寒，縣府未來會繼續努力爭取屬於彰化的大巨蛋。」