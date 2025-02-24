台南老字號學校美術班招生熱烈 用「向陽美展」說故事

台南市國中小藝術才能班正陸續辦理鑑定報名中，立人國小和民德國中美術班也正在市立文化中心舉辦「向陽美展」，展現學習成果。教育局長鄭新輝表示，內容豐富多元，從中看到學生對於生活、環境具有高度敏銳度，再加上熟練媒材技法，完成許多豐富且精彩的作品。

民德國中表示，該校美術班21日起報名，首日就有近30名學生報名，超過應錄取名額，報名至本周四27日。立人國小說，上周五報名首日，有20人報名，今天陸續有人報名，也超出應錄取名額人數。

立人國小和民德國中美術班歷史悠久，「向陽美展」自1999年起由兩校聯合展出至今，也是台南美術界年度盛事。兩校師生攜手籌備、規畫、設計及布置，展覽內容涵蓋素描、水彩、水墨、版畫、漫畫、平面設計、複合媒材等。

立人國小校長王全示，該校美術班六年級27名畢業生以「未來展場」為主題，作品包含彩畫、平面設計、水墨、書法、複合媒材等，其中複合媒材的作品「自畫像」運用資訊AI結合創作，藉由科技的輔助幫助孩子剖析內心想法，從繪畫中了解創作脈絡並同時療癒自己，相輔相成更多面向的創作與學習。

民德國中校長趙克中說，此次聯展由畢業生共同完成，全國美術比賽水墨類特優的黃千涵的作品「薑母鴨」透過彩墨工筆寫實技法，細膩且深刻描繪早期鴨群在溪邊草叢間偷閒的情境，生動有趣。獲得全國漫畫甲等的吳孟蓁，作品「殊途同歸」，以使人沉迷的3C產品為構思，誇張且氾濫的使用方式導致許多意外發生，引人深思。

向陽美展正在正在台南文化中心第二、三畫廊展出，共展出54名學生183件優秀作品，展期至3月9日。教育局提醒，南市國中小美術類藝術才能班鑑定簡章已公告，正受理報名，國小計有月津、新進、麻豆、新市、永康、立人等6校；國中有南新、麻豆、新市、永康及民德等5校，詳情可洽詢各校。