快訊

經典賽／初登板就飆158公里速球 日媒盛讚徐若熙「怪物投手」

0050分割引爆話題 ETF分割與反分割會影響投資人荷包嗎？

星巴克也有「7點」惜食優惠 資深「乞丐超人」曝更多打折時段

台南老字號學校美術班招生熱烈 用「向陽美展」說故事

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立人國小與民德國中聯合舉辦「向陽美展」，學生解說自己的創作理念。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小與民德國中聯合舉辦「向陽美展」，學生解說自己的創作理念。記者鄭惠仁／攝影

台南市國中小藝術才能班正陸續辦理鑑定報名中，立人國小和民德國中美術班也正在市立文化中心舉辦「向陽美展」，展現學習成果。教育局長鄭新輝表示，內容豐富多元，從中看到學生對於生活、環境具有高度敏銳度，再加上熟練媒材技法，完成許多豐富且精彩的作品。

民德國中表示，該校美術班21日起報名，首日就有近30名學生報名，超過應錄取名額，報名至本周四27日。立人國小說，上周五報名首日，有20人報名，今天陸續有人報名，也超出應錄取名額人數。

立人國小和民德國中美術班歷史悠久，「向陽美展」自1999年起由兩校聯合展出至今，也是台南美術界年度盛事。兩校師生攜手籌備、規畫、設計及布置，展覽內容涵蓋素描、水彩、水墨、版畫、漫畫、平面設計、複合媒材等。

立人國小校長王全示，該校美術班六年級27名畢業生以「未來展場」為主題，作品包含彩畫、平面設計、水墨、書法、複合媒材等，其中複合媒材的作品「自畫像」運用資訊AI結合創作，藉由科技的輔助幫助孩子剖析內心想法，從繪畫中了解創作脈絡並同時療癒自己，相輔相成更多面向的創作與學習。

民德國中校長趙克中說，此次聯展由畢業生共同完成，全國美術比賽水墨類特優的黃千涵的作品「薑母鴨」透過彩墨工筆寫實技法，細膩且深刻描繪早期鴨群在溪邊草叢間偷閒的情境，生動有趣。獲得全國漫畫甲等的吳孟蓁，作品「殊途同歸」，以使人沉迷的3C產品為構思，誇張且氾濫的使用方式導致許多意外發生，引人深思。

向陽美展正在正在台南文化中心第二、三畫廊展出，共展出54名學生183件優秀作品，展期至3月9日。教育局提醒，南市國中小美術類藝術才能班鑑定簡章已公告，正受理報名，國小計有月津、新進、麻豆、新市、永康、立人等6校；國中有南新、麻豆、新市、永康及民德等5校，詳情可洽詢各校。

台南 德國

延伸閱讀

疑未保持安全距離 國1麻豆段晚間3起車禍11車追撞

美栗美展移師國衛院 以「貓裏遊藝」為名展出優勝作品

美術班、音樂班、舞蹈班招生不易 台南國中小出招迎戰

入學管道有兩種！苗栗縣國中小下學年藝才班開始招生

相關新聞

台南老字號學校美術班招生熱烈 用「向陽美展」說故事

台南市國中小藝術才能班正陸續辦理鑑定報名中，立人國小和民德國中美術班也正在市立文化中心舉辦「向陽美展」，展現學習成果。教...

第18屆聯合盃作文大賽頒獎 游美月：人不思辨恐遭AI取代

第18屆聯合盃作文大賽今舉行總決賽頒獎典禮，今年有2895人參賽、186人獲獎。聯合報社長游美月致詞時說，國小至高中組命...

北市自辦有機料理廚藝賽…異國料理突圍奪冠 選手：西餐沒那麼難

北市營養午餐近年推動有機食品入校，今年更首度舉辦廚藝大賽，題目設定有雞蛋、有機菇入菜，設計兼具營養、美味及創意料理，今天...

114學年度竹縣總量管制共21校 新生登記入學日程公布

家長注意！新竹縣114學年度總量管制學校新生登記入學時程已公布，縣府教育局指出，管制國小新生登記資格審查為今年3月21日...

台南楠西國中校舍重建 陳金德：專案補助

0121大埔地震造成台南楠西國中校舍嚴重受損，多棟老舊教室需拆除重建，行政院政務委員陳金德昨視察宣布，教育部將專案補助重...

校園新鮮事／家長扮推手 港坪牧場鮮活生命教育課

嘉義市港坪國小家長14年來持續在校園建構「港坪牧場」，成為全校學生的生命教育場域。羊舍現有2隻公羊、2隻母羊，去年12月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。