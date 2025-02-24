彰化中小學運動會開幕 2千學生齊聚爭佳績
彰化縣中小學聯合運動會今天起在彰化縣立體育場舉行，來自全縣221所學校約2000名選手齊聚一堂一較高下，彰化縣長王惠美勉勵選手突破自我再創佳績，為家鄉爭光。
彰化縣114年中小學聯合運動會今天起至27日在彰化縣立體育場舉行，來自全縣221所學校的2000多名選手，準備參加田賽、徑賽及混合運動等3大項目比賽，在比賽開始前，王惠美也到場為選手加油打氣。
王惠美接受媒體聯訪時指出，天氣雖冷，不過選手們仍不畏寒冷參賽，期許所有選手突破自我、再創佳績，也提醒大家要做好暖身運動、注意保暖，避免運動傷害。
王惠美表示，這次運動會也將選拔出代表彰化縣參加全國中等學校運動會及全國小學田徑錦標賽的選手，縣府會持續精進運動方面的軟硬體設備及人力，提供更好的運動環境，讓孩子們能在這塊土地上成長。
在大會開幕式上，即將代表彰化縣參加全國比賽的平和國小表演精彩舞蹈，民生國小也表演大會舞及迎接大會旗進場，正式宣布大會開幕。
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