包下整間店！雲林救國團開牛排宴頒助學金 學生盼邁向成功
雲林縣救國團與雲林博愛温馨關懷協會今天大開「成功宴」，在斗六成功牛排館場開辦「品味成功，邁向未來」讓愛延續獎助學金分享會，招待80名學生和家長吃牛排大餐，獲獎學生逐一上台分享得獎心情，場面溫馨。
救國團雲林縣團委會主委賴淑娞和雲林博愛温馨關懷協會總顧問許舒博頒發獎學金並祝福「學生吃成功牛排，邁向成功之路」。賴淑娞表示，近年通貨膨脹更拉大了貧富差距，越來越多家庭面臨經濟困境，求學與生活面臨挑戰。
她說，為幫助困境學子安心求學，總顧問許舒博去年與救國團雲林縣團委會合作，發起一項特別的「公益擲筊慶團圓」，透過擲筊做公益共募得13萬9600元，其中4萬元去年捐助雲林縣雲萱基金會幫助弱勢，其餘款項作為助學金捐給斗六地區國中小共32位學子每人3000元。
因有更多學生需要協助，許舒博說，為能擴大散播愛的力量，已向新竹冠軍磁磚基金會募得30萬元，將再舉辦3場助學金分享會，預計將有逾百名學子受惠，希望善的種子在更多地方生根發芽茁壯。
今天主辦單位包下牛排館，讓師生家長盡情享用，學生吃得超開心說，有獎學金還可享用美味牛排，尤其吃了成功牛排，學業一定會成功，感覺今天牛排特別好吃。他們也表演美妙樂曲，表達謝意。
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