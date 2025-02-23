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第18屆聯合盃作文大賽頒獎 游美月：人不思辨恐遭AI取代

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
高雄立志中學王瑋涵獲高中職組首獎。記者劉懿萱／攝影
高雄立志中學王瑋涵獲高中職組首獎。記者劉懿萱／攝影

第18屆聯合盃作文大賽今舉行總決賽頒獎典禮，今年有2895人參賽、186人獲獎。聯合報社長游美月致詞時說，國小至高中組命題緊扣今年主題標語妙思、傳八方，意即想像新的可能性，或化解短中長期可能看到的危機，並與各界溝通、尋求共識。游提到，AI技術發達，若人們不思辨、發揮創意、闡述意見，恐被AI取代。

游美月強調，今年聯合盃決賽命題以「系統思考」為主軸，鼓勵學子跳脫個人視角，從環境、生態與社會發展展現文字能量，並一一列舉國小至高中組命題，包含國小組從圖像發揮創意、國中組從圖像題目分成3種不同境遇，高中組則需更有系統性思考，引導學生看待問題時，不是頭痛醫頭，腳痛醫腳。

聯合報社長游美月今出席第18屆聯合盃作文大賽總決賽頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影
聯合報社長游美月今出席第18屆聯合盃作文大賽總決賽頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影

談起近期來勢洶洶的AI技術，游坦言，有很多人會問既然有AI，何必寫作文呢？她認為，如果人類不再思辨，沒有創意，都交由AI做結論、寫文章，未來恐被AI取代。

新北副市長劉和然出席頒獎典禮，劉指出，把思考能力呈現出來，是一種溝通、表達及對話，尤其保衛國家，不只武力，文人也可以安邦，一篇文章、一個論述或是批判性思考，可以轉變國家未來方向，為何國家領導者身旁有文膽，「由此可見，各位得獎者都很重要」。

高中職組首獎為高雄立志中學學生王瑋涵，她說，命題提及河灘地，對河灘地了解不深，便不露自身短處，透過題目引文架構，將河灘地擬人化來書寫。王說，高三準備學測時，時常練習寫作，閒暇之餘也會寫小說。面對AI科技，王不認為她會被取代，反而轉換思考，認為AI科技可成為靈感來源工具。

新北桃子腳國中小國中部九年級周禾寧（中）、福和國中黃千純（左）及麗林國小黃暄晶（右）在聯合盃作文大賽中獲獎。記者劉懿萱／攝影
新北桃子腳國中小國中部九年級周禾寧（中）、福和國中黃千純（左）及麗林國小黃暄晶（右）在聯合盃作文大賽中獲獎。記者劉懿萱／攝影

連續2年獲獎的新北桃子腳國中小國中部九年級生周禾寧說，作文比賽前會觀看歷屆命題練習，同時多閱讀、看好文章來增加詞彙量及佳句；國中組七年級感動類優選的福和國中黃千純坦言，這次獲獎是意外之喜，也是對自己的肯定，面對未來比賽會更有信心。

新北麗林國小學生黃暄晶獲國小組感動類優選，她說，曾因課業壓力一度放棄寫作，因堅持與努力，終於站上全國舞台，經過這次比賽，她相信只要不放棄，每個人都能透過文字發光。

第18屆聯合盃作文大賽今舉行總決賽頒獎典禮，國小中年級組康橋國際學校新竹校區曾琳雅（左一）、國小高年級組花蓮慈大附小林子軒（左二）、國中七年級組新竹光華國中陳禹彤（左三）、國中八年級組桃園復旦高中國中部張珈銘（右三）、國中九年級組金門金湖國中王湘蘋（右二）、高中職組高雄立志中學王瑋涵（右一），分獲各組首獎。記者劉懿萱／攝影
第18屆聯合盃作文大賽今舉行總決賽頒獎典禮，國小中年級組康橋國際學校新竹校區曾琳雅（左一）、國小高年級組花蓮慈大附小林子軒（左二）、國中七年級組新竹光華國中陳禹彤（左三）、國中八年級組桃園復旦高中國中部張珈銘（右三）、國中九年級組金門金湖國中王湘蘋（右二）、高中職組高雄立志中學王瑋涵（右一），分獲各組首獎。記者劉懿萱／攝影
新北市副市長劉和然今出席第18屆聯合盃作文大賽總決賽頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市副市長劉和然今出席第18屆聯合盃作文大賽總決賽頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影

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