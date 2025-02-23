北市自辦有機料理廚藝賽…異國料理突圍奪冠 選手：西餐沒那麼難

北市營養午餐近年推動有機食品入校，今年更首度舉辦廚藝大賽，題目設定有雞蛋、有機菇入菜，設計兼具營養、美味及創意料理，今天決賽由河堤國小來自比利時、台灣一家四口奪冠，媽媽林亮昕表示，孩子受到爸爸家鄉啟發將食材融入異國料理，也希望分享給每個家庭，「西餐沒有那麼難。」

此次參賽組合相當多元參有來自原住民、新住民異國家庭、祖孫樂齡、資源班師生及學校外師加入組隊等，並鼓勵學生使用友善飼養雞蛋、有機菇入菜，共計有36所國小66支隊伍報名參加，最終10組脫穎而出，今天於育達高中決賽。

而此次冠軍由河堤國小姐妹雷拉、雷娜、媽媽林亮昕、比利時籍爸爸Halid Rian，以夏卡蘇卡佐手桿餅皮和歐式嫩煎雞胸佐綜合菇奪下特優冠軍，一家四口得知自己拿下冠軍興奮合影慶祝，媽媽林亮昕分享，兩位小孩平時就熱愛做菜，包含麵團、甜點等假期，都會一起研究製作，今拿了冠軍直呼「不敢相信」，感謝評審們喜歡與肯定。

林亮昕表示，今天所設計兩道菜都是家常菜，也是來自比利時先生家鄉味，打破大家日常對於西餐製作很繁瑣的印象，在有限食材、時間內一樣可以做出好吃又美味料理，希望藉由比賽分享給每個家庭，也希望營養午餐除了中式外，也能有一些不一樣異國料理。

教育局表示，此次獲獎的菜單，將於北市學校營養師團隊建置的「北市學校午餐營養探索樂園Eating right」網站分享，讓更多學生、家長及民眾欣賞及獲取營養資訊，教育局將持續推動有機食材入校，包含有機菇及友善飼養雞蛋供應，保障學童吃得健康及安心。