兩岸、星馬同題競試 第18屆聯合盃作文今頒獎

第18屆聯合盃作文大賽下午舉行頒獎典禮，今年星馬賽區得獎學生特別來台領獎。聯合報社長游美月以攝影記者的視角為例，鼓勵學子能從環境、生態及社會發展交織的脈絡中，跳脫個人視角，揣摩不同角色在環境生態中的心境與想法，展現當中巧妙的思維、意境與想法。

聯合作文盃舉辦18年，培養及深耕孩子的寫作能力，深獲各縣市大學中文系老師的支持，頒獎典禮上包括教育部國教署主秘張永傑、新北市副市長劉和然、新北市教育局長張明文、台北市教育局副局長陳素慧等來賓均肯定學生們的表現。