兩岸、星馬同題競試 第18屆聯合盃作文今頒獎
第18屆聯合盃作文大賽下午舉行頒獎典禮，今年星馬賽區得獎學生特別來台領獎。聯合報社長游美月以攝影記者的視角為例，鼓勵學子能從環境、生態及社會發展交織的脈絡中，跳脫個人視角，揣摩不同角色在環境生態中的心境與想法，展現當中巧妙的思維、意境與想法。
聯合作文盃舉辦18年，培養及深耕孩子的寫作能力，深獲各縣市大學中文系老師的支持，頒獎典禮上包括教育部國教署主秘張永傑、新北市副市長劉和然、新北市教育局長張明文、台北市教育局副局長陳素慧等來賓均肯定學生們的表現。
今年主辦單位再度與新加坡亞洲藝術協會合辦作文比賽，吸引超過200位學生參加，大陸賽區則約有6萬人參賽，也是兩岸及星馬再次同題競試。其中國小高年級組首獎與兩岸評審獎得主由馬來西亞砂拉越美里北校李信奪得雙獎項，而台灣新竹光華國中陳禹彤也奪得七年級組首獎和兩岸評審獎。
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