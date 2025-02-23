高雄鹽埕國中發明展奪金 8月代表台灣赴日挑戰世界

高雄市鹽埕國中參加今年「IEYI世界青少年發明展」，勇奪1金、1銀、2銅、5佳作等佳績，8月將代表台灣赴日參加世界賽，與各國青年發明家競技交流，挑戰更高舞台。

高雄市政府教育局指出，2025「IEYI世界青少年發明展」15、16日在國立台灣師範大學舉行，吸引全台超過1400名青少年，送出604件發明作品與127件繪圖作品入圍複審，涵蓋災害應變、綠能科技、便利生活等11大領域。

教育局表示，鹽埕國中參賽作品「智能潛語言翻譯」在教育類勇奪金牌，及獲得「你好中文-Nicaragua企業贊助教育學習特別獎」，8月將代表台灣前往日本大阪參加世界賽。另外，「智能排氣管防護罩」在便利生活類獲銀牌，「身障者NFC智能輔助貼紙」及「熱致變色安全標誌」分別在便利生活類及災害應變類獲銅牌。

教育局今天發布新聞稿指出，這次獲獎作品展現學生們從日常生活中發掘問題，透過不斷實驗與改良，將創意構想轉化為可行發明，而獲得金牌與特別獎的「智能潛語言翻譯」，是由一年級學生團隊開發，透過「潛語言資料庫」建立訓練模型，加入情緒辨識技術，幫助使用者理解語言背後的潛在情緒，提升跨文化交流準確性，為語言學習與溝通提供全新可能。

鹽埕國中校長蔡月梅表示，校方積極推動各式素養課程，21名參賽學生皆參與資優班創造力課程，透過跨域學習，培養創意思考能力，學生們不僅挑戰自我，更能運用所學，在國際競技中嶄露頭角，展現台灣創新發想實作能力。