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彰化啟動學童大跑步計畫 穿戴式晶片記錄運動里程

中央社／ 彰化縣23日電
彰化縣政府爭取教育部經費，推行「學童大跑步」計畫，示範點設置超高頻無線射頻（RFID）感應設備，讓學生透過穿戴式感應晶片輕鬆記錄運動里程。（彰化縣政府提供）中央社
彰化縣政府爭取教育部經費，推行「學童大跑步」計畫，示範點設置超高頻無線射頻（RFID）感應設備，讓學生透過穿戴式感應晶片輕鬆記錄運動里程。（彰化縣政府提供）中央社

彰化縣政府以南郭國小、靜修國小、大同國小、彰泰國中、和美高中、二林高中、縣立體育場為示範點，推行學童大跑步計畫，利用RFID感應，讓學生透過穿戴式晶片記錄運動里程。

彰化縣政府爭取教育部新台幣800萬元經費，推出全新「來彰化跑步吧！2.0」，2大重點子計畫為「公立運動場館雲端跑道」、「學童大跑步」，學童大跑步計畫今年啟動，選定南郭國小、靜修國小、大同國小、彰泰國中、和美高中、二林高中、縣立體育場為示範點。

彰化縣政府教育處今天發布新聞稿表示，示範點設置超高頻無線射頻（RFID）感應設備，讓學生透過穿戴式感應晶片輕鬆記錄運動里程，已吸引超過9000名學生參與，累積運動里程約2萬6000公里，活動即日起至6月30日，歡迎有興趣學生報名參加。

教育處表示，學童大跑步計畫解決高中以下學生因未持手機或校園手機使用限制而無法參與「公立運動場館雲端跑道」問題，也設立獎勵機制，示範學校規劃班級學生個人累計運動里程排名，每月獎勵班級內男、女前3名，首次累積上傳運動里程滿5公里也可換好禮。

教育處表示，「公立運動場館雲端跑道」計畫去年8月啟動，參加者超過2萬人次，成效顯著，累積運動里程破4萬2434公里，參與者年齡從6歲至84歲；「來彰化跑步吧！」計畫啟動以來，受運動愛好者支持與歡迎，1.0與2.0共吸引逾6.1萬人次參與，累積跑步里程達6.9萬公里。

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