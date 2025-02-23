竹縣豐田國小獲中央528萬補助 通學步道改善6月完工

全新的操場跑道，讓孩子使用起來安全又舒適，新北市淡水區竹圍國小，今天上午，舉辦一場運動場整建完工啟用儀式，竹圍國小校長蔣承志表示，由於過去學校的舊操場跑道已經使用超過二十年之久，因此校長在民國108年到任後，開始著手改善計劃，並且透過新北市議員鄭宇恩，前立委賴品妤的爭取經費之下，去年進行工程，終於在今年完工啟用，讓學生有個舒適的運動空間。

2025-02-21 19:59