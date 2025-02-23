竹縣豐田國小獲中央528萬補助 通學步道改善6月完工
新竹縣竹北市豐田國小爭取交通部公路局「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」經費，獲新台幣528萬餘元補助，改善工程今天動工，竹縣府表示，預計6月完工，打造友善人本的通學廊道。
新竹縣政府今天表示，為提供行人、學生更安全的通行步道，縣府與各鄉鎮市公所等單位，共同向中央爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」19案。
竹縣府表示，豐田國小校園周邊安全道路改善工程獲中央補助528萬餘元，縣府自籌116萬餘元，工程於今天動工，預計6月完工、共施工120個日曆天，打造友善人本的通學廊道。
新聞稿中，竹縣府教育局說，此次工程將改善豐田國小校門前中正西路的人行空間及道路區域，總長度約119公尺，規劃家長接送空間，期望工程如質如期完成。
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