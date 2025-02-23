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114學年度竹縣總量管制共21校 新生登記入學日程公布

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹縣教育局表示，114學年度總量管制學校共計21間，其中國中8間，國小13間。圖/新竹縣府提供
竹縣教育局表示，114學年度總量管制學校共計21間，其中國中8間，國小13間。圖/新竹縣府提供

家長注意！新竹縣114學年度總量管制學校新生登記入學時程已公布，縣府教育局指出，管制國小新生登記資格審查為今年3月21日及22日，管制國中辦理新生入學登記時間為3月22日，各鄉鎮市公所及總量管制學校將於3月7日前，寄發入學通知單及相關資料，提醒家長於設籍所在地留意信件收取。

教育局表示，114學年度總量管制學校共計21間，其中國中8間，國小13間。竹北市博愛國中（七年級）、竹東鎮二重國中（七年級）、竹北市文興國小（一年級）及湖口鄉信勢國小（一年級）為114學年度新增的4所總量管制學校。

繼續維持總量管制學校則有竹北市成功國中、仁愛國中、東興國中、勝利國中、文興國中(七、八年級)、六家高中國中部（七、八年級），東興國小、六家國小、十興國小、安興國小、興隆國小、光明國小、中正國小、嘉豐國小（一至四年級）、新豐鄉松林國小、湖口鄉新湖國小（一、二年級）及竹東鎮二重國小（一、二年級）。另外，竹北市博愛國小於114學年度解除總量管制。

北市 教育局 竹北

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