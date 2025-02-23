校園新鮮事／家長扮推手 港坪牧場鮮活生命教育課

嘉義市港坪國小家長14年來持續在校園建構「港坪牧場」，成為全校學生的生命教育場域。羊舍現有2隻公羊、2隻母羊，去年12月8日迎來1隻小黑羊，學校結合生命教育課程，讓學生學習愛護動物。

「港坪牧場」始於2011年，當時家長會副會長許春芳帶來2隻羊，引發家長會興建羊舍構想。為節省經費，家長動手搭建，並利用會長廖泰期老家豬舍的材料作為羊舍主結構。歷屆家長會接力改善環境，第13屆家長會增建圍籬，14屆翻修羊舍，現任會長廖健傑則贈送公羊「巧克力」，象徵傳承。

許春芳擔任防疫檢驗局雲嘉南區動物檢疫稽查員，也是名獸醫，長期負責照顧羊群，從「黑糖」、「牛奶糖」到現今的「毛毛」、「白白」、「帥哥」、「小帥哥」，名字皆由學生投票選出。因長年陪伴羊群，他被學生稱為「羊爸爸」。他表示，羊隻數量受限於校園空間，部分羊長大後會送至牧場交換飼料，經費則主要來自家長會捐助。

目前6名六年級學生擔任小助手，負責餵養與清掃羊舍。學校亦設計生命教育課程，讓學生學習動物飼養知識，部分畢業生因此選擇相關科系。

校長郭明聰表示，羊舍在歷屆家長會與家長的努力下得以完善，成為學童學習生命教育的重要場所。低年級生最愛親近羊群，高年級生則主動協助清掃。去年校慶隔天，母羊生下小黑羊，因乳汁不足，由6名學童輪流餵奶，無形中體驗生命傳承的意義。