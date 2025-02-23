聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／家長扮推手 港坪牧場鮮活生命教育課

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
港坪國小有個「港坪牧場」，學校藉此結合生命教育課程，潛移默化小朋友愛護動物的觀念。記者李宗祐／攝影
港坪國小有個「港坪牧場」，學校藉此結合生命教育課程，潛移默化小朋友愛護動物的觀念。記者李宗祐／攝影

嘉義市港坪國小家長14年來持續在校園建構「港坪牧場」，成為全校學生的生命教育場域。羊舍現有2隻公羊、2隻母羊，去年12月8日迎來1隻小黑羊，學校結合生命教育課程，讓學生學習愛護動物

「港坪牧場」始於2011年，當時家長會副會長許春芳帶來2隻羊，引發家長會興建羊舍構想。為節省經費，家長動手搭建，並利用會長廖泰期老家豬舍的材料作為羊舍主結構。歷屆家長會接力改善環境，第13屆家長會增建圍籬，14屆翻修羊舍，現任會長廖健傑則贈送公羊「巧克力」，象徵傳承。

許春芳擔任防疫檢驗局雲嘉南區動物檢疫稽查員，也是名獸醫，長期負責照顧羊群，從「黑糖」、「牛奶糖」到現今的「毛毛」、「白白」、「帥哥」、「小帥哥」，名字皆由學生投票選出。因長年陪伴羊群，他被學生稱為「羊爸爸」。他表示，羊隻數量受限於校園空間，部分羊長大後會送至牧場交換飼料，經費則主要來自家長會捐助。

目前6名六年級學生擔任小助手，負責餵養與清掃羊舍。學校亦設計生命教育課程，讓學生學習動物飼養知識，部分畢業生因此選擇相關科系。

校長郭明聰表示，羊舍在歷屆家長會與家長的努力下得以完善，成為學童學習生命教育的重要場所。低年級生最愛親近羊群，高年級生則主動協助清掃。去年校慶隔天，母羊生下小黑羊，因乳汁不足，由6名學童輪流餵奶，無形中體驗生命傳承的意義。

動物 牧場

延伸閱讀

貴州最大齡…64歲婦成功產子 引陸網兩派言論：對孩子負責嗎？

2月22日貓之日 新北將打造全國首座貓咪室內樂園

不一樣生命教育！北市校園有馬 校長：學習與動物相處

HBL／北一女家長會售加油座位 高中體總反對

相關新聞

台南楠西國中校舍重建 陳金德：專案補助

0121大埔地震造成台南楠西國中校舍嚴重受損，多棟老舊教室需拆除重建，行政院政務委員陳金德昨視察宣布，教育部將專案補助重...

校園新鮮事／家長扮推手 港坪牧場鮮活生命教育課

嘉義市港坪國小家長14年來持續在校園建構「港坪牧場」，成為全校學生的生命教育場域。羊舍現有2隻公羊、2隻母羊，去年12月...

桃園、洛杉磯聯合學區高中語言學伴 拓展學生國際視野

桃園市長張善政今日上午在市府出席「與美國洛杉磯阿罕布拉聯合學區語言學伴計畫線上啟動會議」，強調桃園是國門之都，拓展學子國...

台中一中校慶限量聯名款「可樂果」爆紅！考生搶買

台中一中慶祝創校110周年，21日為校慶LOGO揭牌、排字空拍暖壽，最吸睛的是校方攜手聯華食品推出限量聯名款「台中一中限定可...

新北淡水竹圍國小運動場整修完工 今啟用煥然一新

全新的操場跑道，讓孩子使用起來安全又舒適，新北市淡水區竹圍國小，今天上午，舉辦一場運動場整建完工啟用儀式，竹圍國小校長蔣承志表示，由於過去學校的舊操場跑道已經使用超過二十年之久，因此校長在民國108年到任後，開始著手改善計劃，並且透過新北市議員鄭宇恩，前立委賴品妤的爭取經費之下，去年進行工程，終於在今年完工啟用，讓學生有個舒適的運動空間。

華人過新年 新北雙溪高中舞龍隊應邀赴星國演出

今年2月6日到12日雙溪高中舞龍隊受新加坡龍獅總會及威勇體育會邀請，由校長葉俊士帶領3位師長教練及舞龍隊19位隊員赴星國參與妝藝大遊行及演出，與當地年度舞龍冠軍威勇體育會一起到華人社區進行新春晚會表演，除了感受到海外華人濃厚的春節氣氛外，更因為精湛的舞藝獲得高度肯定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。