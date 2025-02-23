台南楠西國中校舍重建 陳金德：專案補助

0121大埔地震造成台南楠西國中校舍嚴重受損，多棟老舊教室需拆除重建，行政院政務委員陳金德昨視察宣布，教育部將專案補助重建規畫經費約600萬元，中央也會協助工程費用；另市府昨到災區辦說明會，研擬興建「中繼福利宅」安置受災戶，未來可轉為社會住宅。

楠西國中校舍地震嚴重結構損害，結構技師評估安全性不足，需拆除重建，全校師生暫時遷至鄰近楠西國小。陳金德昨率教育部、內政部等相關單位實地訪視，說明將專案補助校園建築重建修繕。

副市長葉澤山感謝中央及各界迅速行動與關心。他說，市府將妥善運用補助以最高效率推動重建，盡快讓楠西國中學子回到安全的校園，繼續安心學習。

教育局長鄭新輝表示，未來2.3億元重建工程將以耐震與永續發展為核心，致力打造更安全、現代化的校園環境，並嚴格監督工程進度與品質，確保重建作業符合最高安全標準，讓楠西國中成為區域教育的新典範。

台南市政府昨在玉井、楠西、南化及東山等4個行政區舉辦震災說明會，說明修復重建、租金補貼、貸款優惠等協助方案；葉澤山指出，市府已提供10處中長期安置點，對不願意離農地太遠災民，市府評估中繼屋可行性或鋼構安心屋，未來再轉為社會住宅。

市長黃偉哲前天也拜會花蓮慈濟，同時觀摩慈濟中繼宅工地。黃偉哲說，台南可借鏡慈濟在花蓮經驗，考量興建「中繼福利宅」，以優惠方式提供給需要中長期安置受災戶，協助渡過房屋修繕或重建。