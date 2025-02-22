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桃園、洛杉磯聯合學區高中語言學伴 拓展學生國際視野

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政（中）提醒學生透過學伴交流可以培養國際觀。圖／新聞處提供
張善政（中）提醒學生透過學伴交流可以培養國際觀。圖／新聞處提供

桃園市長張善政今日上午在市府出席「與美國洛杉磯阿罕布拉聯合學區語言學伴計畫線上啟動會議」，強調桃園是國門之都，拓展學子國際視野及多元文化交流機會尤為重要，此計畫讓桃園及阿罕布拉學區的學生，以網路交流促進學生了解彼此語言、文化及生活。

張善政指出，將持續推動語言學伴相關計畫，也期待學生們能持續積極參與線上交流，未來若有機會，市府也將支持桃園市的學生前往美國體驗不同的異國文化、開闊眼界。

阿罕布拉市長Noya Wang指出，計畫不僅提供學生學習語言的機會，更重要的是創造一個優良的環境，讓學生們能夠自我成長、自由探索，甚至盡情犯錯並在錯誤中學習。參與計畫的學生在增進外語能力之餘，還可以幫助彼此理解不同文化及生活風格，期盼每位學子都能夠把握機會，享受學習語言的過程並分享不同文化。

阿罕布拉聯合學區董事會主席Fred Chang表示，十分期待看見學生們在學伴計畫中的成長，此計畫只是一個開端，盼能持續推動相關計畫，並規畫桃園與阿罕布拉學區的交換學生計畫，深化兩地學生的交流。

教育局說明，113學年度第1學期起，就與阿罕拉布聯合學區合作啟動全新英語伴學計畫，由桃園高中、大園國際高中及平鎮高中等學生與Mark Keppel High School、San Gabriel High School及Alhambra High School等高中有6次線上英語互動，盼營造多元化的英語學習及溝通環境，同時拓展國際視野、提升跨文化理解能力並增進文化交流。

今日包括美國洛杉磯阿罕布拉市長Noya Wang、美國洛杉磯阿罕布拉聯合學區董事會主席Fred Chang、美國德州理工大學電機工程博士劉登凱、桃市府教育局長劉仲成、桃園高中校長徐宗盛、大園國際高中校長朱元隆及計畫學生代表都參與。

學生代表們透過網路可以交流不同城市的生活習慣和知識。圖／新聞處推薦ˊ
學生代表們透過網路可以交流不同城市的生活習慣和知識。圖／新聞處推薦ˊ

美國 語言

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