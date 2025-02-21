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台中一中校慶限量聯名款「可樂果」爆紅！考生搶買

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中一中慶祝創校110周年，推出限量聯名款「台中一中限定可樂果」，吸引考生爭買。記者趙容萱／攝影
台中一中慶祝創校110周年，推出限量聯名款「台中一中限定可樂果」，吸引考生爭買。記者趙容萱／攝影

台中一中慶祝創校110周年，今為校慶LOGO揭牌、排字空拍暖壽，最吸睛的是校方攜手聯華食品推出限量聯名款「台中一中限定可樂果」開放預購，大紅包裝加上可樂喻意，吸引國中會考考生搶買。

校長林隆諺說，台中一中在1915年，由霧峰林獻堂、林烈堂、板橋林熊徵、鹿港辜顯榮、清水蔡蓮舫等創校五先賢為首，向台灣總督府請願成立，為台灣第一所辦給台灣人就讀的現代學校，培育無數菁英典範。

台中一中為慶祝110周年校慶，今舉辦校慶揭牌啟動儀式，排字空拍活動，正式開啟慶祝系列活動，包括推出校慶識別標誌徵選活動、表揚傑出校友、舉辦暖壽系列活動，以及推出限量聯名「可樂果」。

台中一中舉辦藝文講座、一中電影展、管樂一百慶祝茶會暖壽，並公開徵選110周年校慶標語，及識別標誌LOGO，徵選出校慶標語「百年傳典範、十載育英才」傳達歷史定位。

林隆諺指出，校方攜手聯華食品推出限量聯名款「台中一中限定可樂果」，融合學校的青春記憶、台中一中專屬110周年校慶LOGO，與可愛的Q版學生圖樣LOGO以龍與數字「1」的巧妙結合，象徵百十年來的榮耀傳承與一中龍族精神。

台中一中在4月26日舉辦110周年校慶，當天還有傑出校友表揚、校友作家作品展、一中文物照片展、百歲校友祝壽、校友企業博覽會、第28屆美術班聯展，以及愛心義賣園遊會等。

台中一中慶祝創校110周年，推出限量聯名款「台中一中限定可樂果」，吸引考生爭買。記者趙容萱／攝影
台中一中慶祝創校110周年，推出限量聯名款「台中一中限定可樂果」，吸引考生爭買。記者趙容萱／攝影
台中一中創校110周年校慶LOGO今揭牌。圖／台中一中提供
台中一中創校110周年校慶LOGO今揭牌。圖／台中一中提供
台中一中排字空拍。圖／台中一中提供
台中一中排字空拍。圖／台中一中提供

標誌 標語 空拍

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