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新北淡水竹圍國小運動場整修完工 今啟用煥然一新

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水竹圍國小的運動場整建正式完工，全新的運動場讓學童可以安心使用。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水竹圍國小的運動場整建正式完工，全新的運動場讓學童可以安心使用。 圖／紅樹林有線電視提供

全新的操場跑道，讓孩子使用起來安全又舒適，新北市淡水區竹圍國小，今天上午，舉辦一場運動場整建完工啟用儀式，竹圍國小校長蔣承志表示，由於過去學校的舊操場跑道已經使用超過二十年之久，因此校長在民國108年到任後，開始著手改善計劃，並且透過新北市議員鄭宇恩，前立委賴品妤的爭取經費之下，去年進行工程，終於在今年完工啟用，讓學生有個舒適的運動空間。

活動現場，由學校的學生表演熱情活力的舞蹈做為開場，現場氣氛非常熱絡，市議員鄭宇恩表示，過去來學校參與運動會，許多家長都反應舊跑道高低不平，表面有破損狀況，因此透過前立委羅致政及賴品妤的協助，共9百多萬元的經費，將跑道進行整修工程，而廠商也額外將許多週邊地基及地坪都進行整理，讓整個運動場都煥然一新。

竹圍國小校長蔣承志表示，這一次重新整理的包括了操場跑道以及中央的籃球運動場地，從原本的高低不平，到現在幾乎是全新的運動場呈現在學生眼前，而排水設施也改良許多，讓下雨天也不會出現積水狀況，另外跑道與教室銜接的場地也一併整理，讓全校師生在使用這一全新的運動場，有更安全更舒適的運動環境，也讓孩子快樂學習。

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